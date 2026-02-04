R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l p a z i e n t e c o n m a l a t t i e e m o r r a g i c h e c o n g e n i t e ( M e c ) h a b i s o g n o d i u n a é q u i p e m u l t i d i s c i p l i n a r e c h e l o s e g u a . T r a g l i s p e c i a l i s t i a b b i a m o i n d i v i d u a t o g i à d a t e m p o i m e d i c i o d o n t o i a t r i " p o i c h é " l a p r e v e n z i o n e d e n t a l e r i e n t r a t r a q u e l l a ' c o m p r e h e n s i v e c a r e ' d i c u i p a r l i a m o d a t a n t i a n n i . A b b i a m o l ' o p p o r t u n i t à d i c o n d i v i d e r e c o n l ' a s s o c i a z i o n e S i o h , e c o n l ' a i u t o d e l C n e l , u n ' i n i z i a t i v a c h e c i p o r t e r à i n a v a n t i r i s p e t t o a q u e l l e c h e s o n o l e n o s t r e r i c h i e s t e , a v a n z a t e g i à a p a r t i r e d a l 2 0 1 8 . E ' i m p o r t a n t e p r e v e n i r e i s a n g u i n a m e n t i c h e p o t r e b b e r o d a r e e s i t i i m p o r t a n t i e r i c h i e d e r e c u r e i n t e n s i v e p e r i p a z i e n t i a f f e t t i d a M e c . L a p r e v e n z i o n e i n i z i a a n c h e d a l l a b o c c a " . C o s ì C r i s t i n a C a s s o n e , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d i F e d E m o - F e d e r a z i o n e a s s o c i a z i o n i e m o f i l i c i , i n t e r v e n e n d o o g g i a R o m a a l c o n v e g n o d e d i c a t o a l l e c u r e o d o n t o i a t r i c h e p e r p a z i e n t i f r a g i l i . U n i n c o n t r o c h e r i m a r c a l ' i m p e g n o d i S i o h ( S o c i e t à i t a l i a n a d i o d o n t o s t o m a t o l o g i a p e r l ' h a n d i c a p ) , F e d E m o e d e l C n e l ( C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ' e c o n o m i a e d e l l a v o r o ) a f f i n c h é l ' o d o n t o i a t r i a s p e c i a l e p o s s a e s s e r e i n s e r i t a n e l P i a n o n a z i o n a l e d e l l a p r e v e n z i o n e ( P n p ) e v e n g a i s t i t u i t o u n t a v o l o t e c n i c o n a z i o n a l e d e d i c a t o a l l a p r e v e n z i o n e e a l l e c u r e o d o n t o i a t r i c h e p e r i s o g g e t t i f r a g i l i . " C i a u g u r i a m o c h e q u e s t o i n c o n t r o a b b i a u n s e g u i t o i m p o r t a n t e e c o n c r e t o e c h e d i a g a m b e a q u e s t a g i o r n a t a - a u s p i c a C a s s o n e - S p e r i a m o c h e c o n l ' i n t e r e s s e d e l l ' o n o r e v o l e L o i z z o , c h e s i f a r à a m b a s c i a t r i c e d e l l e n o s t r e r i c h i e s t e a l l ' i n t e r n o d e i p e r c o r s i i s t i t u z i o n a l i , s i p o s s a a r r i v a r e a u n t e s t o n o r m a t i v o c h e p u n t i s u l l a p r e v e n z i o n e a n c h e p e r i p a z i e n t i f r a g i l i , t r a i q u a l i i p a z i e n t i c o n M e c c h e n o i r a p p r e s e n t i a m o " .