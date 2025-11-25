R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " V o r r e i i n i z i a r e d a u n ’ i m m a g i n e c h e c o n o s c i a m o t u t t i : i l s i m b o l o z e n d e l l o y i n e d e l l o y a n g , d o v e d u e f o r z e d i v e r s e n o n s i r e s p i n g o n o , m a s i i n t e r s e c a n o , s i a v v o l g o n o , s i c o m p e n e t r a n o . E l o d i c o c o n i l s o r r i s o : q u i i l n e r o n o n r a p p r e s e n t a l a d e s t r a , c o s ì c o m e i l b i a n c o n o n r a p p r e s e n t a l a s i n i s t r a . S o n o s o l o d u e m o d i p e r r a c c o n t a r e l a c o m p l e s s i t à d e l l a r e a l t à , n o n l e c a t e g o r i e d e l l a n o s t r a p o l i t i c a . E n e s s u n o , p i ù d i P i e r P a o l o P a s o l i n i , h a i n c a r n a t o q u e s t a c o m p l e s s i t à " . C o s ì A n t o n i o G i o r d a n o , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e A n , i n t r o d u c e n d o i l c o n v e g n o ' P a s o l i n i c o n s e r v a t o r e ' p r o m o s s o d a l l a s t e s s a F o n d a z i o n e e d a l S e c o l o d ’ I t a l i a i n S e n a t o . I l c u o r e d e l l a l e t t u r a s t a n e l l a " c h i a v e z e n " , p r o s e g u e G i o r d a n o , " q u e s t e d u e d i m e n s i o n i n o n e s i s t o n o c o m e b l o c c h i s e p a r a t i . S i a v v o l g o n o l ’ u n a n e l l ’ a l t r a , p r o p r i o c o m e n e l l o y i n e n e l l o y a n g . L a p a r t e m a r c a t a m e n t e m a r x i s t a d i P a s o l i n i c o n t i e n e i n t u i z i o n i c o n s e r v a t r i c i . L e s u e i n t u i z i o n i c o n s e r v a t r i c i n o n c a n c e l l a n o l a s u a i d e n t i t à m a r x i s t a . È q u e s t o i n t r e c c i o , q u e s t a i n t e r s e z i o n e , c h e r e n d e l a s u a v o c e c o s ì u n i c a n e l l a c u l t u r a i t a l i a n a " . " I l c o n v e g n o s u P a s o l i n i c o n s e r v a t o r e è s t a t o u n s u c c e s s o , g i à n e i g i o r n i p r e c e d e n t i a l l o s v o l g i m e n t o d e l l ’ e v e n t o " , s o t t o l i n e a i l d i r e t t o r e d e l C o n s i g l i o s c i e n t i f i c o d e l l a F o n d a z i o n e A n F r a n c e s c o G i u b i l e i . " I l f a t t o c h e l a F o n d a z i o n e A n s i a a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o c u l t u r a l e è s e n z a d u b b i o i m p o r t a n t e , p e r c h é s i g n i f i c a c h e l e i n i z i a t i v e c h e p r o m u o v i a m o r i e s c o n o a f a r d i s c u t e r e : e d è e s a t t a m e n t e i l n o s t r o o b i e t t i v o . A l l o s t e s s o t e m p o p o r t i a m o a v a n t i c o n t e n u t i d i v a l o r e , c o m e è e m e r s o n e l c o r s o d e l l a s e r a t a , g r a z i e a d a l c u n i r e l a t o r i d i g r a n d e s p e s s o r e . P o s s i a m o q u i n d i p a r l a r e d i u n s u c c e s s o s i a d i s t a m p a s i a d i p u b b l i c o , e n o n p o s s i a m o c h e e s s e r n e p i e n a m e n t e s o d d i s f a t t i " , c o n c l u d e .