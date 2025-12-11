R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - F r a t e l l i d ' I t a l i a g u a d a g n a l o 0 , 8 % r i s p e t t o a l l a r i l e v a z i o n e d e l l o s c o r s o 2 4 n o v e m b r e e s i a t t e s t a a l 3 0 , 5 % , s e g u i t o d a l P d a l 2 3 , 5 % c h e g u a d a g n a u n p u n t o ( + 1 % ) . È q u a n t o e m e r g e d a l s o n d a g g i o O n l y N u m b e r s ( A l e s s a n d r a G h i s l e r i ) p e r " P o r t a a P o r t a " s u l l e i n t e n z i o n i d i v o t o d e g l i i t a l i a n i . I l M o v i m e n t o 5 S t e l l e , i n v e c e , c a l a d e l l o 0 , 8 % e d è a l 1 0 , 5 % . F o r z a I t a l i a a l 9 , 2 % , c e d e l o 0 , 3 % m e n t r e l a L e g a a l l ' 8 , 8 % p e r d e l o 0 , 2 % . A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a a l 6 , 4 % ( - 0 , 3 % ) . A z i o n e è a l 3 , 5 % ( + 0 , 2 % ) , I t a l i a V i v a a l 2 , 7 % c a l a d e l l o 0 , 4 % . I n f i n e + E u r o p a a l l ’ 1 , 6 % c r e s c e d e l l o 0 , 1 % , m e n t r e N o i M o d e r a t i s a l e d e l l o 0 , 3 % e d è a l l ’ 1 % . . I n g e n e r a l e , i l C e n t r o d e s t r a è a l 4 9 , 5 % ( + 0 , 6 % ) , m e n t r e i l c e n t r o s i n i s t r a a l 3 1 , 5 % c r e s c e d e l l o 0 , 8 % . I l c a m p o l a r g o a l 4 4 , 7 % p e r d e l o 0 , 4 % . G l i a s t e n u t i - i n d e c i s i s i a t t e s t a n o a l 4 7 % ( i n c r e s c i t a d e l l o 0 , 4 % r i s p e t t o a l l ’ u l t i m a r i l e v a z i o n e ) .