R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - C o a l i z i o n i d i v i s e a p p e n a d a u n p u n t o p e r c e n t u a l e , s e c o n d o i l s o n d a g g i o E m g p e r i l T g 3 d i r e t t o d a P i e r l u c a T e r z u l l i . I l c e n t r o d e s t r a s i a t t e s t a i n f a t t i a l 4 6 , 8 % ( - 0 , 8 % r i s p e t t o a l l a s e t t i m a n a p r e c e d e n t e ) e i l c e n t r o s i n i s t r a a l 4 5 , 6 % ( + 0 , 7 % r i s p e t t o a l l a s e t t i m a n a p r e c e d e n t e ) . I l c e n t r o c o n A z i o n e ( 3 % ) e L i b d e m ( 1 , 7 % ) a r r i v a a l 4 , 7 % ( - 0 , 2 % ) . Q u a n t o a l l ' a f f l u e n z a s t i m a t a è a l 5 5 % ( r i s p e t t o a l 6 4 % d e l 2 0 2 2 ) . S u l l e s i n g o l e f o r z e p o l i t i c h e F d i s e m p r e p r i m o p a r t i t o c o n i l 2 8 , 6 % . S e g u o n o i l P d a l 2 2 , 3 % e i 5 S t e l l e 1 2 , 8 % . L e g a e F o r z a I t a l i a p a r i : e n t r a m b e a l l ' 8 , 3 % . M e n t r e n e l c a m p o d e l c e n t r o s i n i s t r a A v s è a l 5 , 9 % , I t a l i a V i v a a l 2 , 8 % e P i ù E u r o p a a l l ' 1 , 8 % . N e l c e n t r o d e s t r a N o i M o d e r a t i è a l l ' 1 , 6 % .