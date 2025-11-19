R o m a , 1 8 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l S a n t o P a d r e i n v i a i l s u o b e n a u g u r a n t e s a l u t o e d e s p r i m e a p p r e z z a m e n t o p e r i l s i g n i f i c a t i v o e v e n t o . S u a S a n t i t à a u s p i c a c h e t a l e m o m e n t o d ' i n c o n t r o , v o l t o a v a l o r i z z a r e e a d i f f o n d e r e a l l ' e s t e r o l a l i n g u a , l a c u l t u r a e l e i m p r e s e i t a l i a n e , p o s s a f a v o r i r e l a c o o p e r a z i o n e e l o s c a m b i o f o r m a t i v o t r a s o c i e t à c i v i l e r i n s a l d a n d o i p e r e n n i v a l o r i c r i s t i a n i d e l l a s o l i d a r i e t à e d e l l ' i m p e g n o u m a n i t a r i o , d i v e n e n d o o p e r a t o r i d i p a c e e d i f r a t e r n i t à t r a i p o p o l i ” . Q u e s t o i l m e s s a g g i o i n v i a t o d a l c a r d i n a l e P i e t r o P a r o l i n , s e g r e t a r i o d i S t a t o v a t i c a n o , p e r l a p r i m a c o n f e r e n z a s u l l ’ i t a l o f o n i a . N e l m e s s a g g i o , “ P a p a L e o n e X I V i n c o r a g g i a a p e r s e v e r a r e n e l l a p r o m o z i o n e d i u n a c u l t u r a s a g g i a e c o r a g g i o s a , c h e r a f f o r z i m e n t e e c u o r e d i c i a s c u n o ; e n e l l ' i n v o c a r e l a m a t e r n a p r o t e z i o n e d e l l a v e r g i n e M a r i a , S e d e S a p i e n t i e , a f f i d a t u t t i a l l ' i n t e r c e s s i o n e d e i s a n t i p a t r o n i d ' I t a l i a , F r a n c e s c o d ' A s s i s i e C a t e r i n a d a S i e n a , i n v i a n d o l a d e s i d e r a t a b e n e d i z i o n e a p o s t o l i c a ” .