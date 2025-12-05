R o m a , 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - L a l e g g e p e r i l m e r c a t o e l a c o n c o r r e n z a e q u e l l a s u l l e m i s u r e u r g e n t i i n m a t e r i a e c o n o m i c a s o n o a l c u n i d e g l i a r g o m e n t o a l l ' O d g d e l l e a u l e d i C a m e r a e S e n a t o n e l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a . A M o n t e c i t o r i o s i r i p r e n d e m a r t e d ì 9 d i c e m b r e a l l e 1 0 , 3 0 c o n i n t e r p e l l a n z e e i n t e r r o g a z i o n i . P o i , d a l l e 1 2 e a s e g u i r e n e g l i a l t r i g i o r n i d e l l a s e t t i m a n a l ' e s a m e d e l l a l e g g e a n n u a l e p e r i l m e r c a t o e l a c o n c o r r e n z a p e r i l 2 0 2 5 , g i à a p p r o v a t a d a l S e n a t o e s u l l a q u a l e è s t a t a d e l i b e r a t a l ' u r g e n z a . L ' O d g c o m p r e n d e a n c h e i l s e g u i t o d e l l ' e s a m e d e l D l s u l l e m i s u r e u r g e n t i i n m a t e r i a e c o n o m i c a , d a i n v i a r e a l S e n a t o e i n s c a d e n z a i l 2 8 d i c e m b r e . A s e g u i r e , i l p r o g r a m m a d e l l ' a u l a d e l l a C a m e r a p r e v e d e t r a l e a l t r e c o s e l ' e s a m e d e l l e m o z i o n i s u l l a t u t e l a d e i g i o r n a l i s t i e d e l l a l i b e r t à d i s t a m p a . A l S e n a t o s i r i p r e n d e s e m p r e m a r t e d ì , a l l e 1 6 , 3 0 , c o n l a d i s c u s s i o n e d e l D l s u l l a t u t e l a d e l l a s a l u t e e d e l l a s i c u r e z z a s u i l u o g h i d i l a v o r o e i n m a t e r i a d i p r o t e z i o n e c i v i l e e l a r e v i s i o n e d e l l e m o d a l i t à d i a c c e s s o , v a l u t a z i o n e e r e c l u t a m e n t o d e l p e r s o n a l e r i c e r c a t o r e e d o c e n t e u n i v e r s i t a r i o , u n c o l l e g a t o a l l a m a n o v r a . A p a l a z z o M a d a m a , d o v e l a m a n o v r a è s e m p r e a l l ' e s a m e d e l l a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o , i n ' s t a n d b y ' p e r l ' a u l a c i s o n o a n c h e i l D l s u l l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o ( i n s c a d e n z a i l 3 0 d i c e m b r e ) e i l D d l s u l l ' a c c e s s o a l l a d o c e n z a u n i v e r s i t a r i a . C o n f e r m a t o i v a r i a p p u n t a m e n t i d i C a m e r a e S e n a t o c o n g l i a t t i d i s i n d a c a t o i s p e t t i v o .