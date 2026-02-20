M i l a n o , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ N o n b a s t a e s s e r e r a p p r e s e n t a t e d a d o n n e , s e p o i n o n s i c o n d u c o n o b a t t a g l i e r e a l i p e r l a l o r o l i b e r t à . U n a l i b e r t à c h e p a s s a , p r i m a d i t u t t o , d a l l ’ i n d i p e n d e n z a e c o n o m i c a , d u n q u e d a l l o s t i p e n d i o . I l l a v o r o d i q u e s t a m a t t i n a v a p r o p r i o i n q u e s t a d i r e z i o n e : p r o v a r e a t r a d u r r e i p r i n c i p i i n p r a t i c a , g u a r d a n d o i n p a r t i c o l a r e a l l e p r o f e s s i o n i t e c n i c h e ” . L o h a a f f e r m a t o l a d e p u t a t a P d , L i a Q u a r t a p e l l e , i n t e r v e n u t a o g g i a M i l a n o , a l l ’ e v e n t o ‘ P r o g e t t o D o n n a ’ p r o m o s s o d a l l ’ O r d i n e d e g l i i n g e g n e r i d e l l a P r o v i n c i a m e n e g h i n a . N e l s u o i n t e r v e n t o , Q u a r t a p e l l e h a r i c o r d a t o l e c o n q u i s t e d e l p a s s a t o : “ S e p e n s i a m o a l l ’ i n i z i o d e l N o v e c e n t o , M i l a n o e r a u n l u o g o i n c u i b a m b i n e d i s e i , s e t t e , o t t o , n o v e , d i e c i a n n i , l a v o r a v a n o c o m e a i u t o - s a r t e , l e c o s i d d e t t e “ p i c c i n i n e ” . N e l 1 9 0 2 f u r o n o p r o t a g o n i s t e d i u n c e l e b r e s c i o p e r o , g r a z i e a l q u a l e o t t e n n e r o c h e i p a c c h i d i v e s t i t i c h e d o v e v a n o t r a s p o r t a r e p e r l a c i t t à n o n s u p e r a s s e r o i 3 0 c h i l i , u n p e s o s p e s s o s u p e r i o r e a l l o r o s t e s s o c o r p o - r a c c o n t a - Q u e l l o s c i o p e r o s e g n ò u n p a s s a g g i o f o n d a m e n t a l e : f u l ’ a v v i o d i u n a r i f l e s s i o n e p i ù a m p i a s u l l a v o r o m i n o r i l e e s u l l a v o r o f e m m i n i l e i n I t a l i a . D a a l l o r a m o l t o è c a m b i a t o . L e c o n d i z i o n i s o n o m i g l i o r a t e , a n c h e n e l l e p r o f e s s i o n i t e c n i c h e . S e g u a r d i a m o a l n u m e r o d i r a g a z z e l a u r e a t e n e l l e d i s c i p l i n e s c i e n t i f i c h e - d a l l ’ e c o n o m i a a l l ’ i n g e g n e r i a - a s s i s t i a m o a u n a c r e s c i t a s i g n i f i c a t i v a . I l o r o r i s u l t a t i a c c a d e m i c i s o n o s p e s s o m i g l i o r i d i q u e l l i d e i c o l l e g h i u o m i n i e , i n m o l t i c a s i , a n c h e i t e m p i d i i n s e r i m e n t o n e l m o n d o d e l l a v o r o s o n o p o s i t i v i . Q u e s t o è u n s e g n a l e d i p r o g r e s s o ” . M a a n c h e a l l a l u c e d i q u e s t i r i s u l t a t i , l a d e p u t a t a f a n o t a r e c h e “ i l d i v a r i o n o n è s c o m p a r s o ” . S i r e n d e d u n q u e n e c e s s a r i o “ a f f r o n t a r e l e c a u s e s t r u t t u r a l i c h e l o g e n e r a n o . L ’ a p p r o c c i o c o r r e t t o è q u e l l o d i a n d a r e a l l a r a d i c e d e i p r o b l e m i , c o m p r e n d e r e l e d i n a m i c h e p r o f o n d e , s u p e r a r e s t e r e o t i p i e p a u r e , i n t e r v e n i r e i n m o d o m i r a t o ” . I l d i v a r i o c i t a t o d a Q u a r t a p e l l e r i g u a r d a s o p r a t t u t t o l e r e t r i b u z i o n i . “ N e l c a s o d e l l e l i b e r e p r o f e s s i o n i i l t e m a è a n c o r a p i ù c o m p l e s s o , p e r c h é n o n s i t r a t t a s o l o d i s t i p e n d i r e g o l a t i d a c o n t r a t t i , m a d i c o m p e n s i p r o f e s s i o n a l i . È n o t o c h e t r a p r o f e s s i o n i s t i e p r o f e s s i o n i s t e o r d i n i s t i c h e p e r s i s t e u n f o r t e d i v a r i o : a v v o c a t e , i n g e g n e r e , a r c h i t e t t e p e r c e p i s c o n o c o m p e n s i m e d i a m e n t e i n f e r i o r i r i s p e t t o a i c o l l e g h i u o m i n i , p e r m o l t e p l i c i r a g i o n i " . P e r q u e s t o , s p i e g a , " i l l a v o r o c h e a f f r o n t a t e o g g i - i n m o d o c o n c r e t o , m i s u r a b i l e , p a r t e n d o d a l l e c a u s e s t r u t t u r a l i - è u n p a s s a g g i o d e c i s i v o p e r t r a s f o r m a r e p r i n c i p i a l t i e c o n d i v i s i b i l i i n c a m b i a m e n t o r e a l e . P r i n c i p i c h e a f f o n d a n o l e r a d i c i n e l n o s t r o p a s s a t o e c h e d e v o n o o r i e n t a r e i l n o s t r o f u t u r o - d i c e - L a r i v o l u z i o n e c h e r i g u a r d a l a c o n d i z i o n e f e m m i n i l e è s t a t a , n e l s e c o l o s c o r s o , u n a d e l l e r i v o l u z i o n i p i ù p r o f o n d e e r i u s c i t e - a g g i u n g e - È u n a r i v o l u z i o n e c h e c o n t i n u a a n c h e o g g i , p u r t r a o s t a c o l i n u o v i e t a l v o l t a p i ù i n s i d i o s i . È u n a t r a s f o r m a z i o n e c h e s e n t i a m o s u l l e n o s t r e s p a l l e e d a v a n t i a i n o s t r i o c c h i . E c h e d o b b i a m o p o r t a r e a c o m p i m e n t o ” . P o i c o n c l u d e t e n d e n d o l a m a n o a l l e p r o t a g o n i s t e d i ‘ P r o g e t t o D o n n a ’ : “ P o t e t e c o n t a r e s u l s o s t e g n o d e l l e i s t i t u z i o n i . È f o n d a m e n t a l e c o s t r u i r e e m a n t e n e r e u n ’ a l l e a n z a f o r t e , c a p a c e d i t e n e r c i u n i t e . I l m e t o d o c h e a v e t e s c e l t o - r i g o r o s o , b a s a t o s u i d a t i , s c i e n t i f i c o - è u n o s t r u m e n t o p r e z i o s o , s o p r a t t u t t o i n u n t e m p o i n c u i i l d i b a t t i t o p u b b l i c o s p e s s o s i a l l o n t a n a d a l l ’ a n a l i s i e d a l l a c o n c r e t e z z a . È d a q u i c h e p o s s i a m o c o n t i n u a r e a c o s t r u i r e u n c a m b i a m e n t o s o l i d o e d u r a t u r o ” .