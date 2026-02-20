M i l a n o , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l t e m a d e l l a p a r i t à d i g e n e r e n o n r i g u a r d a s o l o " a s p e t t i d i e q u i t à s o c i a l e e p o l i t i c a m a a n c h e l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e . I n u n c o n t e s t o c h e c a m b i a r a d i c a l m e n t e e c h e c i s p i n g e v e r s o u n a f o r t e c o m p e t i z i o n e - p e n s o a l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e , a q u e l l a a m b i e n t a l e m a a n c h e a q u e l l a g e o p o l i t i c a - a v e r e t a l e n t i c h e n o n r i e s c o n o a e s p r i m e r e i l p r o p r i o p o t e n z i a l e , a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a p r o f e s s i o n a l e , è u n l i m i t e " . S o n o l e p a r o l e d i C a r m e l o I a n n i c e l l i , c o n s i g l i e r e t e s o r i e r e d e l l ’ O r d i n e d e g l i I n g e g n e r i d e l l a p r o v i n c i a d i M i l a n o , p a r t e c i p a n d o a l l ’ e v e n t o ' P r o g e t t o D o n n a ' , p r o m o s s o d a l l ’ O r d i n e p r o f e s s i o n a l e p r o v i n c i a l e a P a l a z z o I s i m b a r d i e d e d i c a t o a l t e m a d e l l ’ e q u i t à d i g e n e r e n e l l e p r o f e s s i o n i t e c n i c h e e s c i e n t i f i c h e e a l r a f f o r z a m e n t o d e l l a p r e s e n z a f e m m i n i l e n e i r u o l i t e c n i c i e d e c i s i o n a l i . " P r o p r i o p e r q u e s t o , o g g i a b b i a m o d e c i s o d i i m p r o n t a r e l a g i o r n a t a c o n u n a p p r o c c i o d i v e r s o - s p i e g a - d a u n a p a r t e a b b i a m o i l t e m a d e l l ’ a l l e a n z a , c o n l e i s t i t u z i o n i e l e a z i e n d e c h e i n t e r v e r r a n n o , d a l l ’ a l t r a p a r t e p o r t i a m o i n v e c e e l e m e n t i d i c o n s a p e v o l e z z a , g r a z i e a l l e e s p e r i e n z e c h e a s c o l t e r e m o . E i n f i n e , u n a p a r t e d i m i s u r a z i o n e e s t r u m e n t i . C h i u d i a m o l a g i o r n a t a c o n u n i n t e r v e n t o s p e c i f i c o s u g l i s t r u m e n t i p e r m i g l i o r a r e e a u m e n t a r e l ’ a u t o c o n s a p e v o l e z z a " , c o n c l u d e .