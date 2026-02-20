M i l a n o , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ T u t t o c i ò c h e è s t a t o d e t t o f i n o r a n o n p u ò p r e s c i n d e r e d a l s i s t e m a e d u c a t i v o d e l l a s c u o l a , p e r c h é è l ì c h e s i i m p r i m o n o i p e r c o r s i d e i r a g a z z i e d e l l e r a g a z z e . N o i a b b i a m o a c u o r e i l f a t t o c h e v a d a r i s o l t a q u e s t a p r o b l e m a t i c a , c h e v e d e a n c o r a u n a d i f f e r e n z a d i g e n e r e n e l l a s c e l t a d e l l e m a t e r i e s c i e n t i f i c h e ” . S o n o l e p a r o l e d e l s o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o , P a o l a F r a s s i n e t t i , i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o ‘ P r o g e t t o D o n n a ’ p r o m o s s o , o g g i a M i l a n o , d a l l ’ O r d i n e d e g l i i n g e g n e r i d e l l a P r o v i n c i a m e n e g h i n a . “ È i m p o r t a n t e p r o c e d e r e a l l a r i d u z i o n e d i q u e s t o d i v a r i o d i g e n e r e , c h e e s i s t e , e n o i l o f a c c i a m o p o t e n z i a n d o l e d i s c i p l i n e S t e m , c i o è t u t t e l e d i s c i p l i n e c h e r i g u a r d a n o l e m a t e r i e s c i e n t i f i c h e , t e c n o l o g i c h e e i n f o r m a t i c h e - s p i e g a - A b b i a m o e m a n a t o , i n f a t t i , d e l l e l i n e e g u i d a p r o p r i o p e r q u e s t e d i s c i p l i n e , i n t r o d u c e n d o u n p i a n o t r i e n n a l e d e l l ' o f f e r t a f o r m a t i v a n e l l e s c u o l e p r o p r i o p e r a t t i v a r e m e t o d o l o g i e s c i e n t i f i c o - t e c n o l o g i c h e . A q u e s t a m i s u r a , i n o l t r e , a b b i a m o d e s t i n a t o 6 0 0 m i l i o n i d i e u r o , p r o p r i o p e r c e r c a r e d i a c c r e s c e r e i l l i v e l l o d i o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e e p o t e n z i a r e q u e s t e m a t e r i e , s c e l t e m e n o d a l l e r a g a z z e ” . “ A b b i a m o p o t e n z i a t o l e m a t e r i e S t e m i n t u t t i i c i c l i s c o l a s t i c i , p a r t e n d o d a l l e p r i m a r i e f i n o a d a r r i v a r e a l l e s c u o l e s u p e r i o r i , m a è u n d a t o d i f a t t o c h e c i s i a n o d e i g r o s s i d i v a r i . È p e r q u e s t o c h e a b b i a m o o r g a n i z z a t o a n c h e d e i p e r c o r s i f o r m a t i v i p e r i d o c e n t i , p e r c h é d i p e n d e a n c h e d a c o m e s i i n s e g n a l a m a t e m a t i c a : s e m o l t e v o l t e d i v e n t a u n o ‘ s p a u r a c c h i o ’ , s o p r a t t u t t o p e r l e r a g a z z e e p e r l e b a m b i n e , a l l e v o l t e c ’ è u n m o t i v o - s o t t o l i n e a F r a s s i n e t t i - E ’ p e r q u e s t o c h e c r e d o c h e i l a b o r a t o r i i n n o v a t i v i , c h e c i s o n o , s i a n o m o l t o i m p o r t a n t i p e r r i d u r r e a q u e s t a m e t o d o l o g i a n u o v a ” . E ’ n e c e s s a r i o , q u i n d i : “ p o t e n z i a r e i l a b o r a t o r i i m m e r s i v i e c e r c a r e d i f a r c a p i r e c h e l a m a t e m a t i c a n o n c o n s i s t e n e l l o i m p a r a r e a m e m o r i a d e l l e f o r m u l e , m a c a p i r e c o m e a p p l i c a r l e - c o n t i n u a - P e n s o c h e a n d a n d o a l l a r a d i c e d e i n o s t r i m e c c a n i s m i m e n t a l i f e m m i n i l i , c h e s o n o m o l t o c o n c r e t i , s e c ' è u n i n s e g n a m e n t o f a t t o d a d o c e n t i f o r m a t i , q u e s t o s i p o t r à s i c u r a m e n t e o t t e n e r e ” . “ A b b i a m o d e i d a t i c h e d i c o n o c h e , s e b b e n e l ’ o l t r e 6 0 % d e l l e r a g a z z e c o n s e g u e i l d i p l o m a l i c e a l e c o n t r o i l 3 9 , 5 % d e i m a s c h i , s o l o i l 1 9 , 5 % l o c o n s e g u e p r e s s o u n l i c e o s c i e n t i f i c o , c o n t r o i l 2 6 % d e i m a s c h i . A n c h e i l d i p l o m a d i i s t i t u t o t e c n i c o , s o p r a t t u t t o n e l l ' i n d i r i z z o t e c n o l o g i c o , è p r e v a l e n t e m e n t e m a s c h i l e : l o c o n s e g u e s o l o i l 2 1 % d e l l e r a g a z z e , r i s p e t t o a l 4 2 , 6 % d e i r a g a z z i - i l l u s t r a F r a s s i n e t t i - N e l l ' i n d i r i z z o t e c n o l o g i c o , i l 6 , 8 % d e l l e r a g a z z e c o n t r o i l 3 0 % d e i r a g a z z i . Q u e s t o è u n d a t o o g g e t t i v o s u c u i b i s o g n a l a v o r a r e e d è n e c e s s a r i o r e n d e r s i c o n t o c h e i l t a s s o d i o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e , s i a p e r l ' a r e a 2 8 S c i e n z e e m a t e m a t i c a , s i a p e r l ' a r e a i n f o r m a t i c a , i n g e g n e r i a e a r c h i t e t t u r a , è i n f e r i o r e a q u e l l a m a s c h i l e d i b e n d i e c i p u n t i ” . “ D a q u i l a n e c e s s i t à d i p u n t a r e s u l l e m a t e r i e S t e m e a n c h e l a n e c e s s i t à d i p o r t a r e a v a n t i l ' e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a , c h e è m o l t o i m p o r t a n t e e p r e s e n t e n e l l e n o s t r e n u o v e l i n e e g u i d a d i e d u c a z i o n e c i v i c a , s t r u m e n t o u t i l e n o n s o l o p e r i n s e g n a r e a i r a g a z z i , c h e d a a l c u n e i n d a g i n i r i s u l t a n o v e r a m e n t e m o l t o c a r e n t i n e l l e i n f o r m a z i o n i c h e r i g u a r d a n o l ' e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a , m a a n c h e c o n t r o l a v i o l e n z a d i g e n e r e , p e r c h é i s o l a r e l a d o n n a d a l p u n t o d i v i s t a f i n a n z i a r i o p u ò e s s e r e u n p r e a m b o l o a l l a v i o l e n z a d i g e n e r e v e r a e p r o p r i a - d i c h i a r a - P e r t a n t o , d a r e a l l e d o n n e l e c o m p e t e n z e n e c e s s a r i e p e r g e s t i r e a u t o n o m a m e n t e i l p r o p r i o d e n a r o è a n c h e u n p a s s o d e c i s i v o v e r s o l ' i n d i p e n d e n z a e c o n o m i c a , c h e è f o n d a m e n t a l e ” . “ L a p a r t e c i p a z i o n e d e l l e d o n n e a l m e r c a t o d e l l a v o r o è m o l t o l e g a t a a i c a r i c h i f a m i l i a r i : n e l t e r z o t r i m e s t r e 2 0 2 3 i l t a s s o d i o c c u p a z i o n e d e l l e d o n n e t r a i 2 5 - 4 0 a n n i è p a r i a l 7 9 , 8 % , s e l a d o n n a v i v e d a s o l a . S c e n d e a l 7 5 , 5 % s e v i v e i n c o p p i a s e n z a f i g l i e a l 5 8 , 7 % s e h a f i g l i , r i d u c e n d o s i d i o l t r e q u a t t r o p u n t i p e r c e n t u a l i s e i f i g l i f i n o a c i n q u e a n n i . I l d i v a r i o a s f a v o r e d e l l e m a d r i s i r i d u c e s e n s i b i l m e n t e a l l ' a u m e n t a r e d e l t i t o l o d i s t u d i o - s p i e g a F r a s s i n e t t i - Q u i n d i , è e v i d e n t e c h e a n c h e l a r e t e d i s e r v i z i p e r l ' i n f a n z i a è i m p o r t a n t e e l ' a t t i v a z i o n e d e l s e g m e n t o 0 - 6 a n n i è m o l t o i m p o r t a n t e p e r d a r e q u e s t o s e r v i z i o a l l e d o n n e p e r q u a n t o r i g u a r d a l ' o c c u p a z i o n e . C r e d o c h e d o t a r e g l i a s i l i n i d o d i t u t t i i s e r v i z i n e c e s s a r i p e r a s s i c u r a r e i l s o s t e g n o a l l e f a m i g l i e s i a u n p a s s a g g i o f o n d a m e n t a l e ” . “ I l P r o g e t t o D o n n a è m o l t o i m p o r t a n t e e v a n e l c o n c r e t o a c e r c a r e d i t r o v a r e a n c h e i m o t i v i d i c e r t e c a r e n z e . I l q u a d r o d a t o s u l m o n d o d e l l a s c u o l a m e t t e a n c o r a i n e v i d e n z a d e i p u n t i p r o b l e m a t i c i , m a v o g l i o d a r e u n a b e l l a n o t i z i a - a n n u n c i a - l a d i s p e r s i o n e s c o l a s t i c a e l ' a b b a n d o n o s c o l a s t i c o s o n o i n d i s c e s a p e r c h é a b b i a m o g i à r a g g i u n t o g l i o b i e t t i v i c h e l ' E u r o p a c i a v e v a d a t o p e r i l 2 0 3 0 ” . “ D a q u e s t o p u n t o d i v i s t a , g l i i n v e s t i m e n t i n e l l e z o n e a p i ù a l t a i n c i d e n z a d i a b b a n d o n o s c o l a s t i c o s o n o i m p o r t a n t i , p e r c h é p i ù d i s p e r s i o n e s c o l a s t i c a c ' è , p i ù d i v e n t a d i f f i c i l e ” f a r c r e s c e r e l a s c e l t a “ d e l l e m a t e r i e S t e m p e r r i e q u i l i b r a r e i l d i v a r i o ” , c o n c l u d e .