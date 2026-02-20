M i l a n o , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D o b b i a m o c o n v i n c e r c i c h e l e d o n n e h a n n o i l p r i v i l e g i o d i p a r t o r i r e , m a i l d o v e r e d i e d u c a r e i f i g l i n o n p u ò e s s e r e s o l o l o r o . L a g e n i t o r i a l i t à è u n d i r i t t o , m a i l d o v e r e n o n s i p u ò l a s c i a r e s o l t a n t o a l l e d o n n e . M e t t e r e i u n a m u l t a a g l i u o m i n i c h e n o n s i o c c u p a n o d e l l a c a s a , p e r c h é n o n è g i u s t o . È u n p r o b l e m a d i c u l t u r a " . S o n o l e p a r o l e d i A m a l i a E r c o l i F i n z i , i n g e g n e r a a e r o n a u t i c a e p r o f e s s o r e s s a o n o r a r i a d e l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o , a l l ’ e v e n t o ' P r o g e t t o d o n n a ' p r o m o s s o , o g g i a M i l a n o , d a l l ’ O r d i n e d e g l i i n g e g n e r i d e l l a p r o v i n c i a m e n e g h i n a . " T e n g o m o l t o a q u e s t a f o t o g r a f i a : l ì c ' è s c r i t t o ' È n a t a l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a ' . E r a i l 6 g i u g n o 1 9 4 6 e i o c ’ e r o - s p i e g a - . R i c o r d o d i a v e r l e t t o q u e l g i o r n a l e e d i a v e r p e n s a t o : ' Q u e s t o è d a v v e r o u n c a m b i a m e n t o p e r n o i ’ ' p e r c h é e r a l a p r i m a v o l t a c h e l e d o n n e p o t e v a n o v o t a r e . L e d o n n e o t t e n n e r o i l d i r i t t o d i v o t o q u a r a n t ’ a n n i d o p o u o m i n i c h e , i n m o l t i c a s i , e r a n o a n a l f a b e t i . I n q u e g l i a n n i u o m i n i c h e n o n s a p e v a n o n é l e g g e r e n é s c r i v e r e d e c i d e v a n o l e s o r t i d e l l ’ I t a l i a , m e n t r e d o n n e l a u r e a t e n o n p o t e v a n o f a r l o - s o t t o l i n e a E r c o l i F i n z i - . R i c o r d o u n a f r a s e a t t r i b u i t a a G i o l i t t i : ' D a r e i l v o t o a l l e d o n n e p o t r e b b e c a m b i a r e l e s o r t i d e l l ’ I t a l i a . I o c r e d o c h e a b b i a n o u n a c a p a c i t à d i v e d e r e l o n t a n o c h e n o i u o m i n i n o n a b b i a m o ' " . " I l v o t o a l l e d o n n e s i g n i f i c a v a p o t e r o c c u p a r e p o s i z i o n i d e c i s i o n a l i . O g g i m o l t e d o n n e r i c o p r o n o i n c a r i c h i i m p o r t a n t i , a n c h e c o m e a m m i n i s t r a t r i c i d e l e g a t e , m a s p e s s o s i t r a t t a d i a z i e n d e d i f a m i g l i a - c o n t i n u a - . E s i s t o n o a n c o r a p o l i t i c h e e s i s t e m i p e r c u i a l l e d o n n e n o n v i e n e r i c o n o s c i u t o c i ò c h e m e r i t a n o . P e r c h é , q u a n d o s c a d e u n a p o s i z i o n e a p i c a l e o c c u p a t a d a u n u o m o , s i s o s t i t u i s c e c o n u n a l t r o u o m o ? L e d o n n e s o n o u g u a l m e n t e c a p a c i . A l l e r a g a z z e d i c o : a b b i a m o d i r i t t i c i v i l i . S e n o n c i v e n g o n o r i c o n o s c i u t i , d o b b i a m o f a r e l a r i v o l u z i o n e " , c o n c l u d e E r c o l i F i n z i .