M i l a n o , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ e s p e r i e n z a m i h a i n s e g n a t o c h e , s e m i g l i o r i a m o l e c o n d i z i o n i p r o f e s s i o n a l i e f a m i l i a r i d e l l e d o n n e , m i g l i o r i a m o l a v i t a d i t u t t i e d i t u t t e . M e t t e r e l e d o n n e n e l l e c o n d i z i o n i d i e s p r i m e r e i p r o p r i t a l e n t i s i g n i f i c a f a r c r e s c e r e l ’ i n t e r a s o c i e t à . P u ò a c c a d e r e o g g i , s e s a p r e m o t r a s f o r m a r e l e r i f l e s s i o n i i n a z i o n i c o n c r e t e ” . C o n q u e s t e p a r o l e D i a n a D e M a r c h i , C o n s i g l i e r a d e l e g a t a a l l e P o l i t i c h e d e l L a v o r o , P o l i t i c h e S o c i a l i , P a r i o p p o r t u n i t à d e l l a C i t t à m e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o , è i n t e r v e n u t a o g g i n e l c a p o l u o g o l o m b a r d o a l l ’ e v e n t o p r o m o s s o d a l l ’ O r d i n e d e g l i i n g e g n e r i d e l l a P r o v i n c i a m e n e g h i n a , ' P r o g e t t o d o n n a ’ . “ I l t e m a d e l l e p o l i t i c h e d i g e n e r e è p e r n o i u n i m p e g n o c o s t a n t e c h e a t t r a v e r s a t u t t e l e a z i o n i , a n c h e a m m i n i s t r a t i v e , d e l l a n o s t r a C i t t à m e t r o p o l i t a n a - a f f e r m a D e M a r c h i - P e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e p o t e r c o n t a r e s u p i ù v i s i o n i , p i ù s t r u m e n t i e p i ù c o m p e t e n z e c h e c i a i u t i n o a c a p i r e c o m e l a v o r a r e m e g l i o ” . “ S o n o c r e s c i u t a c o n l ’ i d e a c h e n o n e s i s t a n o l i m i t i i n v a l i c a b i l i - r a c c o n t a - m a a n c h e c o n l a c o n s a p e v o l e z z a c h e p e r a f f e r m a r s i b i s o g n a i m p e g n a r s i i l d o p p i o . L a l i b e r t à d e l l e d o n n e p a s s a d a m o l t e s t r a d e : a t t r a v e r s a a m b i t i d i v e r s i e i n c r o c i a l e v i t e d i c i a s c u n a d i n o i - d i c e - S p e s s o d i m e n t i c h i a m o c h e l e g r a n d i c o n q u i s t e n a s c o n o d a d o n n e f r a g i l i , d e t e r m i n a t e , c a p a c i d i a p r i r e s t r a d e n u o v e . D o n n e c h e h a n n o l o t t a t o , s t u d i a t o , l a v o r a t o , c o s t r u i t o c o m p e t e n z e e c a m b i a t o i l d e s t i n o d i u n t e r r i t o r i o - r i c o r d a - O g g i s i a m o q u i p e r f a r c r e s c e r e l a n o s t r a c i t t à , i l n o s t r o P a e s e e , n e l n o s t r o p i c c o l o , i l m o n d o . D o b b i a m o p o r t a r e o v u n q u e l e n o s t r e c o m p e t e n z e . S a p p i a m o f a r l o . E a b b i a m o i l d o v e r e d i f a r l o ” , c o n c l u d e .