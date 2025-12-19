R o m a , 1 9 d i c ( A d n k r o n o s ) - " È s t a t o p e r m e u n o n o r e e u n a p r o f o n d a g i o i a i n c o n t r a r e o g g i , i n u d i e n z a p r i v a t a , i l S a n t o P a d r e , a p o c h i g i o r n i d a l N a t a l e . L e s u e p a r o l e a c c e n d o n o u n a l u c e i n u n t e m p o s e g n a t o d a g r a n d i c o m p l e s s i t à . R i n g r a z i o P a p a L e o n e X I V p e r q u e s t o m o m e n t o d i d i a l o g o e p e r i l s u o c o s t a n t e i m p e g n o a f a v o r e d e l l a p a c e . L e s u e r i f l e s s i o n i r i c h i a m a n o l a s p e r a n z a c h e i n v i t a a l l ’ a z i o n e , a l s e r v i z i o d e l b e n e c o m u n e , e l a t e s t i m o n i a n z a n e l l a v i t a q u o t i d i a n a d e i v a l o r i e d e l m e s s a g g i o c r i s t i a n o : u n d o n o p r e z i o s o , a n c o r p i ù n e l t e m p o c h e c i p r e p a r a a l N a t a l e " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a .