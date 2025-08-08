F i l o t t r a n o , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - V e n e r d ì 8 a g o s t o a l l e o r e 8 e 8 L u c a P a o l o r o s s i , s i n d a c o d i F i l o t t r a n o , h a a n n u n c i a t o , l a s u a d i s c e s a i n c a m p o p e r l e e l e z i o n i R e g i o n a l i d e l l e M a r c h e , c o n u n p o s t s o c i a l i n c u i s v e l a l ’ i m m a g i n e c h e l o r a p p r e s e n t a : u n a p e c o r a n e r a . “ V o t a L u c a P a o l o r o s s i i l s i n d a c o s t r a n o d i F i l o t t r a n o ( d i c o n o c h e i o s i a ) l a ‘ P e c o r a N e r a ’ d e l l a p o l i t i c a ” , s c r i v e . “ V e n e r d ì 8 a g o s t o a l l e 8 e 8 ( n u m e r o n o n a c a s o ) p u b b l i c o q u e s t a c h e s a r à l ’ i m m a g i n e d e l l a m i a c a m p a g n a e l e t t o r a l e p e r l a m i a c a n d i d a t u r a n e l l a L e g a a l l e p r o s s i m e r e g i o n a l i p e r F r a n c e s c o A c q u a r o l i P r e s i d e n t e . Q u e s t a i m m a g i n e è q u e l l a c h e a d o g g i m i r i s p e c c h i a d i p i ù i n q u e s t o p a n o r a m a p o l i t i c o i n c u i c e r c o d i p o r t a r e a v a n t i l e m i e i d e e d i ‘ r i s t r u t t u r a z i o n e ’ b a s t a c o n l e s o l i t e f a c c e , b a s t a c o n l e s o l i t e f r a s i f a t t e , q u i c ’ è b i s o g n o d i f a r e i f a t t i . B a s t a c o n l e s o l i t e s c r i t t e a c u i n e s s u n o c r e d e . T a n t o c o m e s i a m o l o d i m o s t r i a m o s o l o c o n i f a t t i e n o n c o n l e p a r o l e e d i o i n u n a n n o e p o c o p i ù d a S i n d a c o d i F i l o t t r a n o l ’ h o m o s t r a t o e l o s t o d i m o s t r a n d o ” . P a o l o r o s s i c o r r e r à i n q u e s t a n u o v a a v v e n t u r a p o l i t i c a c o n L u c a B u l d o r i n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a P r o v i n c i a d i M a c e r a t a , p e r c e r c a r e d i p a r l a r e d i v i t a r e a l e e d e i b i s o g n i v e r i d e l l e p e r s o n e d e l t e r r i t o r i o . “ I o e L u c a P a o l o r o s s i n o n s i a m o c a n d i d a t i p e r g a l l e g g i a r e . S i a m o q u i p e r r e s t i t u i r e d i g n i t à a i c i t t a d i n i , a i t e r r i t o r i , a l l a n o s t r a t e r r a ” , h a d e t t o B u l d o r i n i . P a o l o r o s s i d a p a r t e s u a h a t e n u t o a s o t t o l i n e a r e q u a n t o s t a f a c e n d o n e l s u o C o m u n e . “ S ì , c a r i m a r c h i g i a n i , s o n o l a p e c o r a n e r a d e l l a p o l i t i c a . S o n o i l s i n d a c o s t r a n o d i F i l o t t r a n o , q u e l l o c h e v a a t a p p a r e l e b u c h e p e r e v i t a r e c h e u n r a g a z z i n o c o n l o s c o o t e r s i f a c c i a m a l e , q u e l l o c h e v a a t a g l i a r e u n a s i e p e s e r e n d e p e r i c o l o s a u n a c u r v a , m a a n c h e q u e l l o c h e l a v o r a d a 4 0 a n n i n e l M a d e i n I t a l y , c h e h a f a t t o l ’ o p e r a i o , i l s a r t o , l ’ i m p r e n d i t o r e . S o n o q u e l l o c h e d a S i n d a c o h a o m a g g i a t o B e l t r a m i e G i r o m b e l l i , h a s i s t e m a t o s c u o l e e c a m p i d a c a l c i o , h a r i p o r t a t o i n t e r e s s e e t u r i s m o a F i l o t t r a n o . H o l a l i n g u a t a g l i e n t e c o m e l e m i e f o r b i c i ? S i , p o r c o g i u d a . D i c o q u e l l o c h e p e n s o ? S ì , m a f a c c i o p u r e q u e l l o c h e d i c o . A q u a l c h e p o l i t i c o r o s s o ( e n o n s o l o d i r a b b i a ) q u e s t o d à f a s t i d i o , m i c h i a m a n o l a “ p e c o r a n e r a ” . S a p e t e c h e v i d i c o ? M e g l i o p e c o r a n e r a c h e a g n e l l o s a c r i f i c a l e d i u n s i s t e m a s i n i s t r a t o c h e d a l l a p o l t r o n a , s e n z a a v e r m a i l a v o r a t o , g i u d i c a n o i , c h e l a v o r i a m o d a l l a m a t t i n a a l l a s e r a . S e s t r a n o s i g n i f i c a p r o v a r e a c a m b i a r e l e c o s e , a p o r t a r e p i ù i l f a r e c h e i l c h i a c c h i e r a r e d e n t r o l a R e g i o n e , c h i a m a t e m i p u r e s t r a n o . A n z i , v i d i c o “ f a c c i a m o l o s t r a n o ” q u e s t o n u o v o C o n s i g l i o R e g i o n a l e , f a c c i a m o l o i n s i e m e ! C o n A c q u a r o l i P r e s i d e n t e , P a o l o r o s s i c ’ è ” .