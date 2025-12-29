R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I d a t i I n a i l s u g l i i n f o r t u n i a d o t t o b r e 2 0 2 5 e v i d e n z i a n o u n a s i t u a z i o n e a s s o l u t a m e n t e p r e o c c u p a n t e , c o n u n i n c r e m e n t o a n c h e d e i c a s i m o r t a l i e c o n u n a u m e n t o a d o p p i a c i f r a d e l l e m a l a t t i e p r o f e s s i o n a l i . E p r o p r i o s u q u e s t ' u l t i m o a s p e t t o l ' I n c a , i l p a t r o n a t o d e l l a C g i l , c e r c a d i a i u t a r e i l a v o r a t o r i a p r e n d e r e c o s c i e n z a d e i d a n n i s u b i t i s u l p o s t o d i l a v o r o " . L o d i c e , i n u n ' i n t e r v i s t a a l l ' A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , S a r a P a l a z z o l i , d e l C o l l e g i o d i p r e s i d e n z a I n c a C g i l c o n d e l e g a ' d a n n i a l l a p e r s o n a ' . " I l a v o r a t o r i - s p i e g a - n o n h a n n o c o s c i e n z a c h e i d a n n i s u b i t i a l l a p r o p r i a s a l u t e p o s s a n o a v e r e u n a d e r i v a z i o n e l a v o r a t i v a e , q u i n d i , i d e c e s s i c h e n e d e r i v a n o n o n v e n g o n o c o n t e g g i a t i n e l l ' e l e n c o d e g l i i n f o r t u n i s u l l a v o r o . C o n l e n o s t r e c a t e g o r i e , i n s i e m e a l l e r s u i n g e n e r a l e c e r c h i a m o f a r c o n o s c e r e a i l a v o r a t o r i i r i s c h i c h e p u ò c o m p o r t a r e a l l a s a l u t e , i n t e r m i n i d m a l a t t i e p r o f e s s i o n a l i " . " L e m a l a t t i e o s s e o a r t i c o l a r i - s o t t o l i n e a - s o n o l e p i ù f a c i l i d a i n d i v i d u a r e e r i c o n o s c e r e , c o s ì c o m e q u e l l e d e l s i s t e m a n e r v o s o . P o i p e r ò c i s o n o l e n e o p l a s i e p r o f e s s i o n a l i e p r o p r i o q u i c h e , c o m e I n c a , c e r c h i a m o d i d a r e m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a a i l a v o r a t o r i d e i r i s c h i a c u i s o n o e s p o s t i , s o p r a t t u t t o a n o n s o t t o v a l u t a r e i s i n t o m i e r i s a l i r e a l f a t t o c h e q u e l t u m o r e d e r i v i d i r e t t a m e n t e d a l l ' a t t i v i t à l a v o r a t i v a s v o l t a p e r m o l t i a n n i " . " U n a v o l t a i n d i v i d u a t a l a c a u s a p r o f e s s i o n a l e d e l t u m o r e - c o n t i n u a S a r a P a l a z z o l i - c e r c h i a m o d i t u t e l a r e i l l a v o r a t o r e g r a z i e a i m e d i c i c o n v e n z i o n a t i c h e s o n o n e l l e n o s t r e s e d i , c h e l o a c c o l g o n o e d e s a m i n a n o l a s i t u a z i o n e . S i a v v i a i l p e r c o r s o d e l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a n e o p l a s i a p r o f e s s i o n a l e a t t i v a n d o q u e l l e p r e s t a z i o n i c h e v e n g o n o r i c o n o s c i u t e d a l l ' I n a i l . A t t r a v e r s o i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a m a l a t t i a p r o f e s s i o n a l e p o s s i a m o a n c h e a t t i v a r e l a r e n d i t a p e r i f a m i l i a r i n e l c a s o i n c u i i l l a v o r a t o r e v e n g a a m a n c a r e " . " S o n o t r o p p e - o s s e r v a - l e s o s t a n z e c a n c e r o g e n e a c u i i l a v o r a t o r i s o n o e s p o s t i ; p r e n d i a m o a n c h e , a d e s e m p i o , l ' e s p o s i z i o n e a i r a g g i s o l a r i c h e p u ò p o r t a r e l ' e p i t e l i o m a c u t a n e o . U n a c a u s a c h e p u ò i n t e r e s s a r e t u t t i i l a v o r a t o r i c h e s v o l g o n o l a v o r i a l l ' a p e r t o , n o n s o l o g l i a g r i c o l i o g l i e d i l i , m a a n c h e u n v i g i l e u r b a n o a d e s e m p i o " . " C i s o n o p o i - c o n t i n u a - l e m a l a t t i e p r o f e s s i o n a l i d e r i v a n t i d a l l ' e s p o s i z i o n e a l l e p o l v e r i d e l l e g n o e d e l l e v e r n i c i , c o l o r a n t i , p e s t i c i d i , c i o è l e s o s t a n z e s o n o a n c o r a t a n t e e n o i d o b b i a m o m e t t e r e i n c a m p o l a c o r r e t t a t u t e l a p e r l e l a v o r a t r i c i e i l a v o r a t o r i c h e s i a m m a l a n o d i l a v o r o . I n o s t r i m e d i c i , i m e d i c i d e i P a t r o n a t i s o n o n e l l e c o n d i z i o n i . A t t r a v e r s o u n p e r c o r s o d i c o n o s c e n z a d i a t t i v a r e q u e l l a q u e l p e r c o r s o a d e g u a t o p e r i l g i u s t o r i c o n o s c i m e n t o , d a l m o m e n t o c h e s u b i s c o u n d a n n o p e r i l l a v o r o c h e i o s v o l g o " .