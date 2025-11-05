R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e c ' è c h i c h i a c c h i e r a e d i s p e n s a m a n c e t t e o b o n u s p e r l a r i s t r u t t u r a z i o n e d e l 4 % d e l p a t r i m o n i o i m m o b i l i a r e , s f a s c i a n d o i c o n t i d e l l o S t a t o , i l G o v e r n o M e l o n i r i n n o v a I c o n t r a t t i d e i d i p e n d e n t i p u b b l i c i . D o p o i l p e r s o n a l e s a n i t a r i o e q u e l l o d e l l e F o r z e d e l l ' o r d i n e , o g g i è s t a t o r i n n o v a t o i l c o n t r a t t o p e r i l a v o r a t o r i d i r e g i o n i , c o m u n i e s c u o l a . Q u e s t ' u l t i m o , è b e n e r i c o r d a r l o , è u n c o m p a r t o c h e a v e v a g i à a v u t o a d e g u a m e n t i r e l a t i v i a l p e r i o d o 2 0 1 9 - 2 0 2 1 " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e F i n a n z e , G i o r g i o S a l v i t t i . " S t i a m o p a r l a n d o d i o l t r e 2 0 0 e u r o p e r f a r r e c u p e r a r e i l p o t e r e d ' a c q u i s t o a g l i i t a l i a n i . A l t r o c h e s a l a r i o m i n i m o , l a s t r a d a è q u e l l a d e g l i a c c o r d i s u l l e r e t r i b u z i o n i e , i n q u e s t a d i r e z i o n e , s i a m o g i à a l l a v o r o p e r i l p r o s s i m o b i e n n i o . N o i d i a m o r i s p o s t e c o n f a t t i c o n c r e t i , q u a l c u n o h a p r e f e r i t o c a l p e s t a r e l a d i g n i t à d e i l a v o r a t o r i n o n a c c e t t a n d o q u e s t i a c c o r d i e b l a t e r a r e d i f i s c a l d r a g , a n c h e s e s m e n t i t o d a l l a B c e " , c o n c l u d e .