R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e i g i o r n i i n c u i l a C a m e r a d e i d e p u t a t i v o t a i l d i s e g n o d i l e g g e p r e s e n t a t o d a l m i n i s t r o d e l l ' I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o G i u s e p p e V a l d i t a r a r e l a t i v o a l l e D i s p o s i z i o n i i n m a t e r i a d i c o n s e n s o i n f o r m a t o i n a m b i t o s c o l a s t i c o , è t o r n a t o a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o p u b b l i c o i l t e m a d e l l ' e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e n e l l e s c u o l e . I d a t i d e l l ' O s s e r v a t o r i o ' G i o v a n i e s e s s u a l i t à ' d i D u r e x , c o n d o t t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S k u o l a . n e t t r a m a g g i o e g i u g n o 2 0 2 5 s u u n c a m p i o n e d i 1 5 m i l a g i o v a n i t r a g l i 1 1 e i 2 4 a n n i , d i c o n o c h e 9 g i o v a n i s u 1 0 r i c h i e d o n o l ' i n t r o d u z i o n e d e l l ' e d u c a z i o n e s e s s u a l e a s c u o l a . I n p a r t i c o l a r e - r i p o r t a u n a n o t a - d e s i d e r a n d o a f f r o n t a r e t e m i c o m e l ' i n f o r m a z i o n e s u l l e I s t ( i n f e z i o n i s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e ) e s u l l a p r o t e z i o n e ( 5 4 % ) , e s u l c o n s e n s o n e l l e r e l a z i o n i a f f e t t i v e ( 4 8 % ) , c o n i l s u p p o r t o d i p r o f e s s i o n i s t i q u a l i f i c a t i . I l 7 2 , 2 % , i n f a t t i , r i t i e n e c h e m e d i c i , p s i c o l o g i e d e s p e r t i d e l s e t t o r e s i a n o l e f i g u r e p i ù i d o n e e a g u i d a r e u n p e r c o r s o e d u c a t i v o s e r i o e i n f o r m a t o . L ' o t t a v a e d i z i o n e d e l l ' i n d a g i n e h a i n d a g a t o a n c h e i l p e n s i e r o d e i g e n i t o r i : q u a s i 8 s u 1 0 ( 7 8 , 6 % ) s o n o f a v o r e v o l i a l l ' i n t r o d u z i o n e d i p e r c o r s i d i e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e n e l l e s c u o l e , e i l 4 5 , 3 % r i t i e n e c h e t a l i p r o g r a m m i d o v r e b b e r o p a r t i r e g i à d a l l e s c u o l e m e d i e . I l 2 8 , 7 % t e m e c h e i p r o p r i f i g l i p o s s a n o v i v e r e r e l a z i o n i t o s s i c h e e i l 1 9 , 3 % è p r e o c c u p a t o p e r i l r i s c h i o d i v i o l e n z e s e s s u a l i . I n u n c o n t e s t o , q u e l l o i t a l i a n o , d o v e i l 2 3 , 6 % d e i g i o v a n i d i c h i a r a d i a v e r a v u t o i l p r i m o r a p p o r t o s e s s u a l e t r a g l i 1 1 e i 1 4 a n n i , q u e s t i a s p e t t i n o n v a n n o s i c u r a m e n t e i g n o r a t i - s o t t o l i n e a n o i p r o m o t o r i d e l l a s u r v e y - s o p r a t t u t t o c o n s i d e r a n d o c h e l a p e r c e n t u a l e d i c o l o r o c h e n o n p a r l a n o d i s e s s u a l i t à i n f a m i g l i a è a u m e n t a t a d e l 1 2 % i n u n s o l o a n n o ( d a l 3 7 % d e l 2 0 2 4 a l 4 9 % d e l 2 0 2 5 ) . T r a l e r a g i o n i : i l 4 6 , 8 % n o n s i s e n t e a p r o p r i o a g i o n e l l ' a f f r o n t a r e q u e s t i t e m i c o n i g e n i t o r i , m e n t r e p e r i l 1 4 , 5 % , s i t r a t t a d i u n v e r o e p r o p r i o t a b ù . I n a s s e n z a d i d i a l o g o a s c u o l a o a c a s a , e c o n i r a p p o r t i s e s s u a l i s e m p r e p i ù p r e c o c i , g i o v a n i r i t e n g o n o c h e p e r i n f o r m a r s i r i m a n g a l o r o s o l o I n t e r n e t , c o n t u t t i i r i s c h i c o m e l ' a c c e s s o p o t e n z i a l e a c o n t e n u t i p o r n o g r a f i c i . I l 5 3 , 2 % , a t t r a t t o d a l l ' a n o n i m a t o , d i c h i a r a d i c e r c a r e o n l i n e r i s p o s t e s u s e s s u a l i t à e c o n t r a c c e z i o n e , i n f o r m a n d o s i c o n c o n t e n u t i p a r z i a l i , i n a p p r o p r i a t i , s p e s s o l e s i v i , f r e q u e n t e m e n t e s c o r r e t t i e p o t e n z i a l m e n t e p e r i c o l o s i . I c o m p o r t a m e n t i a r i s c h i o p o s s o n o p o i a n c h e e s s e r e l e g a t i a l s e x t i n g : q u a s i 1 g i o v a n e s u 2 ( 4 7 , 2 % ) a f f e r m a i n f a t t i d i i n v i a r e o r i c e v e r e c o n t e n u t i s e s s u a l m e n t e e s p l i c i t i , c o n i l f e n o m e n o c h e i n t e r e s s a g i à i l 3 0 % d e i r a g a z z i t r a g l i 1 1 e i 1 3 a n n i . I l 4 6 % d i c h i a r a d i a v e r r i c e v u t o i m m a g i n i o v i d e o a s f o n d o s e s s u a l e n o n r i c h i e s t e , p e r c e n t u a l e c h e r a g g i u n g e i l 5 0 % t r a l e r a g a z z e e i l 4 2 % n e l l a f a s c i a p i ù g i o v a n e ( 1 1 - 1 3 a n n i ) . P r o p r i o i l c o n s e n s o r i m a n e u n a s p e t t o c r u c i a l e : 1 g i o v a n e s u 5 r i t i e n e c h e c i s i p o s s a s o t t r a r r e a u n r a p p o r t o s e s s u a l e c o n i l p a r t n e r ' s o l o o c c a s i o n a l m e n t e ' e p e r i l 4 0 % l a g e l o s i a o l a p o s s e s s i v i t à e c c e s s i v a d e l p a r t n e r s o n o s o l o ' p o s s i b i l i ' s e g n a l i d i u n a r e l a z i o n e d a l i m i t a r e . " I l p r i m o a p p r o c c i o a l l a s e s s u a l i t à a v v i e n e s e m p r e p i ù p r e c o c e m e n t e e , i n a s s e n z a d i u n s u p p o r t o q u a l i f i c a t o , i l r i s c h i o d i e s p o s i z i o n e a c o m p o r t a m e n t i a r i s c h i o e d a n n o s i , a i n f e z i o n i s e s s u a l m e n t e t r a s m i s s i b i l i e a g r a v i d a n z e i n d e s i d e r a t e è s e m p r e p i ù e l e v a t o " , c o m m e n t a F i l i p p o N i m b i , p s i c o l o g o , s e s s u o l o g o c l i n i c o e s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a E u r o p e a n F e d e r a t i o n o f S e x o l o g y . " N o n p o s s i a m o l a s c i a r e i g i o v a n i d a s o l i , n o n p o s s i a m o m e t t e r e a r i s c h i o l a l o r o s a l u t e e s e r e n i t à , n o n p o s s i a m o m o s t r a r e l o r o c h e u n ' a l t e r n a t i v a c ' è , m a n o n l a s i v u o l e c o g l i e r e e s p e r i m e n t a r e , n o n p o s s i a m o f a r f i n t a d i n o n e s s e r e r i m a s t i t r a i p o c h i i n E u r o p a i n q u e s t a s i t u a z i o n e - r i m a r c a l ' e s p e r t o - E ' f o n d a m e n t a l e m o s t r a r c i f i n a l m e n t e m a t u r i e d a r e l o r o l a p o s s i b i l i t à d i u s u f r u i r e d e l l ' e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e a s c u o l a , b a s a t a s u l c o i n v o l g i m e n t o d i e s p e r t i e p r o f e s s i o n i s t i q u a l i f i c a t i e s u u n a p p r o c c i o s c i e n t i f i c o e i n c l u s i v o " .