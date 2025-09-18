R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " R o m a è u n p o n t e n a t u r a l e p e r q u a l u n q u e c o s a , n o n p u ò n o n e s s e r e i l p a l c o s c e n i c o i d e a l e p e r u n o s c a m b i o d i e s p e r i e n z e e d i c u l t u r e . C o m p l i m e n t i a l l ' A c c a d e m i a d e l L u s s o n o n s o l o p e r a v e r i n d i v i d u a t o q u e s t o m o d e l l o c h e p e r m e t t e a g l i s t u d e n t i d i p o t e r d i m o s t r a r e l e l o r o a b i l i t à e f a t i c h e d e l p e r c o r s o a c c a d e m i c o , m a a n c h e p e r a v e r a v u t o l ’ i d e a d i u n i r e n e g l i a n n i t a n t e a l t r e a c c a d e m i e . Q u e s t ' a n n o s i u n i s c o n o d u e p a e s i c o s ì d i s t a n t i , l ’ H a r p e r C o l l e g e d e l l ’ I l l i n o i s e l ’ A s s o c i a z i o n e d e i F a s h i o n D e s i g n e r d e l D i s t r e t t o d i L i n p i n g , H a n g z h o u , i n C i n a . D u e r e a l t à a p p a r e n t e m e n t e d i s t a n t i , m a c h e , d a u n p u n t o d i v i s t a s t i l i s t i c o n e l s e t t o r e m o d a , h a n n o l a n e c e s s i t à d i u n d i a l o g o ” . C o s ì A l e s s a n d r o O n o r a t o , a s s e s s o r e a i G r a n d i e v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a d i R o m a C a p i t a l e , a l l a V I I e d i z i o n e d i “ F a s h i o n & T a l e n t s ” , l a s f i l a t a - e v e n t o , o r g a n i z z a t a d a A c c a d e m i a d e l L u s s o e U n i v e r s i t à e C a m p u s i n p i a z z a d i S p a g n a a R o m a , d o v e i e r i s e r a , h a n n o p r e s o v i t a l e c r e a z i o n i d e g l i s t u d e n t i , n a t e d a l l e c o l l a b o r a z i o n i c o n G i u l i a n o F u j i w a r a , N o L i m i t s e R o m e o G i g l i . “ N e g l i a n n i p r e c e d e n t i A c c a d e m i a d e l L u s s o è r i u s c i t a a r a g g i u n g e r e a n c h e i l c o n t i n e n t e a f r i c a n o . Q u i n d i , è u n a c i f r a u t i l e , i n t e l l i g e n t e , c h e d à l ' o p p o r t u n i t à a i n o s t r i s t u d e n t i d i a v e r e u n o s c a m b i o c u l t u r a l e p r e z i o s o c o n a l t r e c u l t u r e , a l t r i s t i l i d i e s p r i m e r e l a m o d a ” , c o n c l u d e O n o r a t o .