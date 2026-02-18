R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e c i v i l e e i s t i t u z i o n a l e ' L a r i F o r m a c o n t a . I l r i s p e t t o p a s s a a n c h e d a l l e p a r o l e ' - l a n c i a t a o g g i d a l l ' O s s e r v a t o r i o m a l a t t i e r a r e ( O m a r ) , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e a s s o c i a z i o n i d e l l ' A l l e a n z a m a l a t t i e r a r e - è u n g i o c o d i p a r o l e c h e l a s c i a i n t e n d e r e c o m e l a f o r m a c o n t i , p e r c h é t a l v o l t a è a n c h e s o s t a n z a , s o p r a t t u t t o q u a n d o i n d i s c u s s i o n e c ' è u n a p r o p o s t a d i m o d i f i c a c o s t i t u z i o n a l e : q u e l l a c h e p u n t a a d a g g i o r n a r e i l l i n g u a g g i o d e l l ' a r t . 3 8 d o v e c o m p a r e a n c o r a i l t e r m i n e ' m i n o r a t i ' , e s p r e s s i o n e d i u s o c o m u n e n e l p e r i o d o p o s t b e l l i c o i n c u i l a C o s t i t u z i o n e f u s c r i t t a . " N e g l i u l t i m i a n n i l ' a t t e n z i o n e a l l i n g u a g g i o c o r r e t t o è c r e s c i u t a i n d i v e r s i a m b i t i , i n c l u s o q u e l l o n o r m a t i v o " , h a d i c h i a r a t o l a d i r e t t r i c e O m a r , I l a r i a C i a n c a l e o n i B a r t o l i , n e l c o r s o d e l l a X I I e d i z i o n e d e l P r e m i o O m a r p e r l a c o m u n i c a z i o n e d e l l e m a l a t t i e e d e i t u m o r i r a r i . " O m a r d a 1 6 a n n i r a c c o n t a m a l a t t i e r a r e e d i s a b i l i t à c o n a t t e n z i o n e a l l i n g u a g g i o e , i n v i r t ù d e l s u o r u o l o d i s o g g e t t o d i i n f o r m a z i o n e e c o m u n i c a z i o n e - h a a g g i u n t o - t r o v a d o v e r o s o r i c h i a m a r e l ' a t t e n z i o n e s u l l ' i t e r d i d i s c u s s i o n e , p e r c h é s e n e p a r l i e p e r s o s t e n e r n e l a r a p i d a c o n c l u s i o n e e d u n q u e l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a m o d i f i c a . I n q u e s t o a b b i a m o t r o v a t o g r a n d e a p p o g g i o , i d e e e c o l l a b o r a z i o n e t r a l e a s s o c i a z i o n i , a p a r t i r e d a q u e l l e a d e r e n t i a l l ' A l l e a n z a m a l a t t i e r a r e i n s i e m e a l l e q u a l i a b b i a m o d i s c u s s o c l a i m e o p e r a t i v i t à " . A f a r e l a p r i m a m o s s a - i n f o r m a u n a n o t a - s o n o s t a t e p r o p r i o l e a s s o c i a z i o n i d e l l ' A l l e a n z a m a l a t t i e r a r e c h e h a n n o s o t t o s c r i t t o u n a l e t t e r a i n v i a t a a l l ' U f f i c i o d i p r e s i d e n z a d e l l a C o m m i s s i o n e I ' A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i , A f f a r i d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o e d e l l ' I n t e r n o , o r d i n a m e n t o g e n e r a l e d e l l o S t a t o e d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , e d i t o r i a , d i g i t a l i z z a z i o n e ' d e l S e n a t o , n e l l a q u a l e s p i e g a n o c o m e s e n t a n o " l a r e s p o n s a b i l i t à d i c o n d i v i d e r e u n a r i f l e s s i o n e p u b b l i c a s u a l c u n i e l e m e n t i l i n g u i s t i c i d e l l a C o s t i t u z i o n e e s u l l a n e c e s s i t à d i r e n d e r l i p i ù a t t u a l i e c o e r e n t i c o n u n s e n t i r e c o m u n e e u n l i n g u a g g i o r i s p e t t o s o d e l t e m p o i n c u i v i v i a m o ( … ) " . " A c c o g l i a m o c o n i n t e r e s s e - s c r i v o n o l e a s s o c i a z i o n i - l ' a v v i o d i u n i t e r p a r l a m e n t a r e v o l t o a d a g g i o r n a r e i l l i n g u a g g i o d e l l ' a r t . 3 8 e a s o s t i t u i r e l a p a r o l a ' m i n o r a t i ' c o n ' p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à ' . L e p a r o l e d e l l a C o s t i t u z i o n e p a r l a n o a t u t t i e t u t t e , e r i g u a r d a n o i l m o d o i n c u i u n a s o c i e t à s c e g l i e d i g u a r d a r e a l l e p e r s o n e . P e r q u e s t o c h i e d i a m o c h e q u e s t a r i f o r m a , c h e h a g i à a v v i a t o i l s u o i t e r d i d i s c u s s i o n e p a r l a m e n t a r e , v e n g a a t t u a t a n e l m i n o r t e m p o p o s s i b i l e e c o n l a m a s s i m a c o n d i v i s i o n e " . L a l e t t e r a , i n m e n o d i 1 s e t t i m a n a , è s t a t a g i à f i r m a t a d a 1 1 0 a s s o c i a z i o n i . L a s o t t o s c r i z i o n e r i m a r r à c o m u n q u e a p e r t a a t u t t i i s o g g e t t i a s s o c i a t i v i e c i v i c i . P e r f a r l o b a s t a s c r i v e r e u n a m a i l c o n o g g e t t o ' r i f o r m a ' a l l ' i n d i r i z z o s t e f a n i a . c o l l e t @ o s s e r v a t o r i o m a l a t t i e r a r e . i t , s p e c i f i c a n d o b e n e i l n o m e d e l l ' a s s o c i a z i o n e o e n t e . N e i p r o s s i m i m e s i - c o n c l u d e l a n o t a - O m a r s e g u i r à e r a c c o n t e r à l ' e v o l u z i o n e d e l l ' i t e r p a r l a m e n t a r e , p r o m u o v e n d o i n f o r m a z i o n e , d i a l o g o e c o i n v o l g i m e n t o d e l l a s o c i e t à c i v i l e , d e l l e a s s o c i a z i o n i e d e i m e d i a . " E ' u n a q u e s t i o n e d i f o r m a , m a n e l d i r i t t o s p e s s o l a f o r m a è s o s t a n z a - h a r i m a r c a t o C i a n c a l e o n i B a r t o l i - I l l i n g u a g g i o d e l l a C o s t i t u z i o n e d e f i n i s c e c h i s i a m o , q u a l i v a l o r i s c e g l i a m o d i a f f e r m a r e c o m e P a e s e . S e q u e s t o l i n g u a g g i o n o n c i r i s p e c c h i a p i ù è p o s s i b i l e c a m b i a r l o : i l P a r l a m e n t o l o s t a f a c e n d o , s p e t t a a c h i u n q u e a b b i a i l r i s p e t t o t r a i p r o p r i v a l o r i s o s t e n e r e q u e s t o c a m b i a m e n t o " .