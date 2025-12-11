R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a o l t r e i l 2 2 % d e g l i a d o l e s c e n t i ( 1 s u 5 ) p r e s e n t a e c c e s s o p o n d e r a l e ( c i r c a 1 8 , 2 % s o v r a p p e s o e 4 , 4 % o b e s i t à ) , c h e i n e t à e v o l u t i v a p u ò p e r s i s t e r e d a a d u l t i ( f i n o a l 7 0 - 8 0 % d e i c a s i ) . N e l b r e v e c o m e n e l l u n g o t e r m i n e l e c o n s e g u e n z e s o n o g r a v i s s i m e : d i a b e t e t i p o 2 , i p e r t e n s i o n e , d i s l i p i d e m i e , s t e a t o s i e p a t i c a n o n a l c o l i c a , a p n e a d e l s o n n o , p r o b l e m i o r t o p e d i c i , d i s t u r b i p s i c o s o c i a l i c o m e i s o l a m e n t o e b a s s a a u t o s t i m a ; s e n z a c o n t a r e i l r i s c h i o d i m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , t u m o r i e r i d u z i o n e d e l l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a . " D i f r o n t e a q u e s t a d e r i v a , e r a u r g e n t e u n ' a z i o n e n a z i o n a l e f o r t e , c o o r d i n a t a e c o n t i n u a t i v a . I n q u e s t a d i r e z i o n e s i e r a g i à m o s s a l a l e g g e 1 4 9 d e l 2 0 2 5 , c h e h a r i c o n o s c i u t o p e r l a p r i m a v o l t a l ' o b e s i t à c o m e m a l a t t i a c r o n i c a e c h e h a i s t i t u i t o l ' O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e s u l l ' o b e s i t à e u n p i a n o t r i e n n a l e d i c o n t r a s t o . S e r v i v a p e r ò a p p l i c a r e q u e s t i p r i n c i p i a l m o n d o d e l l ' a d o l e s c e n z a " . N a s c e d a q u e s t e p r e m e s s e l a p r o p o s t a d i l e g g e 2 6 6 3 - a f i r m a d i G i o r g i o M u l è , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a - c h e i s t i t u i s c e p e r l a p r i m a v o l t a u n ' P r o g r a m m a n a z i o n a l e d i a g n o s t i c o p e r l a p r e v e n z i o n e e l a g e s t i o n e d e l l ' o b e s i t à i n e t à a d o l e s c e n z i a l e ' . L a p d l 2 6 6 3 v i e n e p r e s e n t a t a o g g i n e l l a S a l a M a t t e o t t i d i M o n t e c i t o r i o . I l p r o v v e d i m e n t o l e g i s l a t i v o - s o s t e n u t o d a u n f o n d o d e d i c a t o d i 2 m i l i o n i d i e u r o a n n u i a p a r t i r e d a l 2 0 2 6 - c r e a u n a s t r u t t u r a s t a b i l e d e s t i n a t a a l c o n t r a s t o s i s t e m a t i c o d e l l ' o b e s i t à g i o v a n i l e , c o n l ' o b i e t t i v o d i c h i a r a t o d i i d e n t i f i c a r e p r e c o c e m e n t e , g i à a s c u o l a c o n s c r e e n i n g p e r i o d i c i , i c a s i d i s o v r a p p e s o e o b e s i t à , i n t e r v e n i r e e m o n i t o r a r e i r i s u l t a t i n e l t e m p o . I l p r o g e t t o c o i n v o l g e i n m o d o i n t e g r a t o s c u o l e , p e d i a t r i d i l i b e r a s c e l t a , m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , s e r v i z i t e r r i t o r i a l i e f a m i g l i e . Q u e s t o a f f i n c h é o g n i r a g a z z o c o n s o v r a p p e s o , o b e s i t à o p a r a m e t r i m e t a b o l i c i a l t e r a t i v e n g a p r e s o i n c a r i c o a t t r a v e r s o l e r e t i c l i n i c o - a s s i s t e n z i a l i r e g i o n a l i p e r l e m a l a t t i e c r o n i c h e , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i u n m e d i c o s p e c i a l i s t a o é q u i p e m u l t i d i s p l i p l i n a r i , s e c o n d o q u a n t o p r e v i s t o d a l P i a n o n a z i o n a l e d e l l a c r o n i c i t à . L a l e g g e d e f i n i s c e i n o l t r e u n p e r c o r s o o m o g e n e o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o , i n q u a d r a n d o l ' o b e s i t à n o n c o m e r e s p o n s a b i l i t à i n d i v i d u a l e , m a c o m e c o n d i z i o n e c l i n i c a c o m p l e s s a c h e r i c h i e d e d i a g n o s i p r e c o c e , p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e e c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e . " L a l e g g e 2 6 6 3 è u n a t t o d i t u t e l a d e l l a s a l u t e p u b b l i c a , d e l l a c r e s c i t a e d e l f u t u r o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i - d i c h i a r a M u l è - R i c o n o s c e c h e i n t e r v e n i r e p r e s t o s i g n i f i c a r i d u r r e i c o s t i u m a n i , s a n i t a r i e s o c i a l i c h e l ' o b e s i t à g e n e r a l u n g o t u t t o l ' a r c o d e l l a v i t a . L a l e g g e o f f r e a n c h e l a p o s s i b i l i t à d i a t t i v a r e t e m p e s t i v a m e n t e p e r c o r s i m u l t i d i s c i p l i n a r i d i p r e s a i n c a r i c o i n t e g r a t i c o n l e r e t i a s s i s t e n z i a l i r e g i o n a l i . I n o l t r e , i s t i t u i s c e i l m o n i t o r a g g i o e p i d e m i o l o g i c o e l ' a n a l i s i d e i d a t i d a s v o l g e r s i n e l l ' a m b i t o d e l l e a t t i v i t à d e l l ' O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e p e r l o s t u d i o d e l l ' o b e s i t à " . M a " i l n o s t r o i m p e g n o n o n s i f e r m a q u i : s t i a m o l a v o r a n d o a f f i n c h é n e l l ' a t t u a l e l e g g e d i B i l a n c i o v e n g a i n t e g r a t o u n e m e n d a m e n t o c h e s u p e r i l a p r o p o s t a d i l e g g e , c o n s e n t e n d o n e l ' a p p r o v a z i o n e e n t r o f i n e a n n o " , p r e c i s a M u l è , g i à f i r m a t a r i o d e l l a l e g g e 1 3 0 d e l 2 0 2 3 s u l l e ' D i s p o s i z i o n i c o n c e r n e n t i l a d e f i n i z i o n e d i u n p r o g r a m m a d i a g n o s t i c o p e r l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l d i a b e t e d i t i p o 1 e d e l l a c e l i a c h i a n e l l a p o p o l a z i o n e p e d i a t r i c a ' , c h e p e r l a p r i m a v o l t a i n I t a l i a h a d i s p o s t o l ' a t t u a z i o n e d i u n o s c r e e n i n g n a z i o n a l e n e l l a p o p o l a z i o n e p e d i a t r i c a p e r l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e p e r s o n e a r i s c h i o d i s v i l u p p a r e d i a b e t e d i t i p o 1 e c e l i a c h i a . " C o n l a p r o p o s t a d i l e g g e 2 6 6 3 - c o n c l u d e - l ' I t a l i a s i d o t a d i u n i n t e r v e n t o s t a b i l e e d i l u n g o p e r i o d o , r i c o n o s c e n d o l ' o b e s i t à i n e t à e v o l u t i v a c o m e p r i o r i t à s a n i t a r i a n a z i o n a l e e c o s t r u e n d o u n m o d e l l o d i p r e v e n z i o n e a t t i v a c a p a c e d i i n t e r c e t t a r e p r e c o c e m e n t e i f a t t o r i d i r i s c h i o e s o s t e n e r e i r a g a z z i e l e l o r o f a m i g l i e " . L e m o d a l i t à o p e r a t i v e d e l l o s c r e e n i n g , i c r i t e r i c l i n i c i d i v a l u t a z i o n e e l e p r o c e d u r e d i r i f e r i m e n t o s a r a n n o d e f i n i t e d o p o l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a l e g g e , c o n a p p o s i t o d e c r e t o d e l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e .