Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Per la serietà della pubblica amministrazione, per il ruolo nevralgico della figura del notaio, quello che è accaduto in occasione del concorso ha dellincredibile e qualcuno ne deve rispondere. Intanto presenteremo uninterrogazione al ministro Nordio che siamo certi risponderà in tempi rapidi sullaccaduto". Lo dice il capogruppo di Avs in Commissione Giustizia della Camera Devis Dori sul corso per notaio.