P y o n g y a n g , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a C o r e a d e l N o r d h a c o n d a n n a t o q u e l l e c h e h a d e f i n i t o a z i o n i " s p u d o r a t e " d a p a r t e d e g l i S t a t i U n i t i , c h e a s u o d i r e h a n n o m i n a t o l e N a z i o n i U n i t e e h a a c c u s a t o W a s h i n g t o n d i u n " a t t o c r i m i n a l e o r r i b i l e " . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a l l ' a g e n z i a d i s t a m p a s t a t a l e K o r e a n C e n t r a l N e w s A g e n c y , l a m i s s i o n e d i P y o n g y a n g p r e s s o l e N a z i o n i U n i t e a N e w Y o r k h a c r i t i c a t o a s p r a m e n t e i p i a n i d i u n b r i e f i n g s u l l e p r e s u n t e v i o l a z i o n i d e l l e s a n z i o n i , s p i e g a n d o c h e " c i ò c h e d o v r e b b e e s s e r e m e s s o i n d i s c u s s i o n e e d i s c u s s o a p e r t a m e n t e a l l ' O n u , i n q u a n t o q u e s t i o n e p i ù i m p o r t a n t e i n s o s p e s o , è l ' o r r i b i l e a t t o c r i m i n a l e d e g l i S t a t i U n i t i , c h e d i s p r e z z a n o l ' e s i s t e n z a s t e s s a d e l l e N a z i o n i U n i t e " . G l i i n v i a t i d i P y o n g y a n g n o n h a n n o s p e c i f i c a t o l ' a t t o i n q u e s t i o n e , m a l a d i c h i a r a z i o n e a r r i v a p o c o p i ù d i u n a s e t t i m a n a d o p o l a c a t t u r a d e l p r e s i d e n t e v e n e z u e l a n o N i c o l a s M a d u r o d a p a r t e d e g l i S t a t i U n i t i . T a l e o p e r a z i o n e r a p p r e s e n t a u n o s c e n a r i o d a i n c u b o p e r l a l e a d e r s h i p d e l l a C o r e a d e l N o r d , c h e d a t e m p o t e m e u n c o s i d d e t t o " a t t a c c o d i d e c a p i t a z i o n e " d i q u e s t o t i p o e a c c u s a W a s h i n g t o n d i v o l e r l a r i m u o v e r e d a l p o t e r e . " L ' i r r a z i o n a l i t à e l a c a t t i v a c o n d o t t a d i W a s h i n g t o n n e l l ' a b u s a r e d e l l ' a r e n a d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r s o d d i s f a r e i p r o p r i i n t e r e s s i g e o p o l i t i c i n o n d o v r e b b e r o m a i e s s e r e t o l l e r a t e " , h a a f f e r m a t o l a m i s s i o n e d e l l a C o r e a d e l N o r d . H a i n o l t r e a c c u s a t o W a s h i n g t o n d i " a t t i s p u d o r a t i , i l l e g a l i e i m m o r a l i " e d i " t e n t a t i v o d i p r e n d e r e i n g i r o l ' a r e n a d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r s c o p i u n i l a t e r a l i e d e g o i s t i c i " . L a s c o r s a s e t t i m a n a i l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p h a a n n u n c i a t o c h e g l i S t a t i U n i t i a v r e b b e r o a b b a n d o n a t o a l c u n e o r g a n i z z a z i o n i d e l l e N a z i o n i U n i t e c h e a v e v a d e f i n i t o " c o n t r a r i e a g l i i n t e r e s s i d e g l i S t a t i U n i t i " . L a C o r e a d e l N o r d è s o t t o p o s t a a u n a s e r i e d i s a n z i o n i d a p a r t e d e l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r i l s u o p r o g r a m m a n u c l e a r e e m i s s i l i s t i c o .