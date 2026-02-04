P a l e r m o , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o n è c o m p i t o m i o c e r c a r e i r e s p o n s a b i l i . C i p e n s e r a n n o a l t r e i s t i t u z i o n i , m a n o n s o n o d i s p o s t o a f a r e d a c o p e r t u r a a c h i a v e v a i l c o m p i t o i s t i t u z i o n a l e , d o p o i l 1 9 9 7 , d i i n t e r v e n i r e p e r m e t t e r e i n s i c u r e z z a q u e l t e r r i t o r i o e n o n l o h a f a t t o " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o p e r l a P r o t e z i o n e c i v i l e N e l l o M u s u m e c i d u r a n t e l ' i n f o r m a t i v a a l S e n a t o , s u l l a f r a n a d i N i s c e m i . I l P a i è i l P i a n o s t r a l c i o d i b a c i n o p e r l ' A s s e t t o I d r o g e o l o g i c o d e l l a R e g i o n e S i c i l i a n a i d e n t i f i c a l e a r e e a r i s c h i o e p e r i c o l o i d r o g e o l o g i c o . E l e z o n e R 4 r a p p r e s e n t a n o i l l i v e l l o d i r i s c h i o g e o m o r f o l o g i c o m o l t o e l e v a t o , d o v e s o n o v i e t a t e n u o v e e d i f i c a z i o n i e c o n s e n t i t i q u a s i e s c l u s i v a m e n t e i n t e r v e n t i d i c o n s o l i d a m e n t o e m e s s a i n s i c u r e z z a . " Q u e s t o è i l t e m p o d i s t a r e v i c i n o a g l i a b i t a n t i d i N i s c e m i e d i f a r s e n t i r e l a v i c i n a n z a c o n c r e t a d e l l o S t a t o - c o n c l u d e - S i a m o p r o n t i , c o m e g o v e r n o , a q u a l u n q u e s o l u z i o n e o p e r a t i v a , p u r d i r e s t i t u i r e s i c u r e z z a e s e r e n i t à a q u e l l e f a m i g l i e c h e h a n n o p e r s o p e r s e m p r e i l b e n e p i ù s i g n i f i c a t i v o : l a c a s a . E c r e d o c h e s u q u e s t o o b i e t t i v o i l p a r l a m e n t o , n e l l a m a g g i o r a n z a e n e l l a o p p o s i z i o n e , n o n p o t r à a s s o l u t a m e n t e t i r a r s i i n d i e t r o " . l