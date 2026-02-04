P a l e r m o , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S u l l o s f o n d o d i q u e s t o d i s a r m a n t e s c e n a r i o c i s o n o i p r e o c c u p a n t i p a r e r i d e i t e c n i c i d e l l a C T S c h e g i à n e l 2 0 0 5 r e c i t a n o i l d e p r o f u n d i s e d i c o n o : i l c o m p l e s s o f r a n o s o d i N i s c e m i h a ' d i m e n s i o n i e c a r a t t e r i s t i c h e t a l i d a r e n d e r e i m p o s s i b i l e p e n s a r e a i n t e r v e n t i f i n a l i z z a t i a l l a s t a b i l i z z a z i o n e d e f i n i t i v a d e i v e r s a n t i ' , c o m e p e r d i r e ' n o n p o s s i a m o b l o c c a r e p i ù l a f r a n a ' . S i a m o n e l 2 0 0 5 " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o p e r l a P r o t e z i o n e c i v i l e N e l l o M u s u m e c i , d u r a n t e l ' i n f o r m a t i v a a l S e n a t o s u l l a f r a n a d i N i s c e m i ( C a l t a n i s s e t t a ) .