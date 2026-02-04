P a l e r m o , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l r i s c h i o f r a n e i n S i c i l i a n o n è e m e r g e n z i a l e , m a s t r u t t u r a l e . S e c o n d o i d a t i d e l l ' I s p r a , a g g i o r n a t i a l 2 0 2 4 , c i r c a n o v e c o m u n i s u 1 0 n e l l ' i s o l a p r e s e n t a n o a r e e a d a l t o r i s c h i o f r a n e . L a s i t u a z i o n e n o n è c e r t o m i g l i o r e n e l r e s t o d ' I t a l i a , d o v e s e c o n d o g l i s c i e n z i a t i o l t r e i l 9 4 % d e i c o m u n i s i t r o v a i n t e r r i t o r i e s p o s t i a l r i s c h i o i d r o l o g i c o , r i s c h i o v a l a n g h e e e r o s i o n e c o s t i e r a " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o p e r l a P r o t e z i o n e c i v i l e N e l l o M u s u m e c i d u r a n t e l ' i n f o r m a t i v a a l S e n a t o s u l l a f r a n a d i N i s c e m i .