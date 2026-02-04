R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - " N o i r e s p i n g i a m o l e a c c u s e d i s c i a c a l l a g g i o , n o i i n q u e i p o s t i c i a n d i a m o d a s e m p r e m e n t r e q u a l c u n o v a a s t r i n g e r e l e m a n i p a r l a n d o d i s i c u r e z z a . C o m e l a M e l o n i , c h e è a r r i v a t a a N i s c e m i c o n e l i c o t t e r o e a u t o b l u e i c i t t a d i n i d i N i s c e m i n e m m e n o l i h a v o l u t i i n c o n t r a r e , p e r c h è q u a n d o l e c o s e s o n o s c o m o d e v o i s c a p p a t e s e m p r e " . L o h a d e t t o A n g e l o B o n e l l i i n a u l a a l l a C a m e r a d o p o l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o M u s u m e c i s u l m a l t e m p o a l S u d .