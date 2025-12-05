R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " D i a b e t e I t a l i a a g i s c e o g n i g i o r n o c o n l e p r o p r i e a s s o c i a t e p e r c r e a r e e v e n t i d i e d u c a z i o n e s p e c i f i c a , c o m e i c a m p i s c u o l a p e r i b a m b i n i o c o r s i d i e d u c a z i o n e a l i m e n t a r e , c h e s o n o c o m p l e m e n t a r i a t u t t o c i ò c h e i l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e g i à f a . C i ò c h e s t i a m o c e r c a n d o d i f a r e è d i a g g i u n g e r e a n c h e e l e m e n t i f o r m a t i v i s p e c i f i c i p e r i l d i a b e t e d i t i p o 2 , p e r c h é è l ' a m b i t o s i c u r a m e n t e p i ù s c o p e r t o " . L o h a d e t t o S t e f a n o N e r v o , p r e s i d e n t e d i D i a b e t e I t a l i a , r e t e a s s o c i a t i v a O d v , i n o c c a s i o n e d e l l a p u b b l i c a z i o n e d e l v o d c a s t ' D i a b e t e o l t r e i l p r e g i u d i z i o . C o m e a f f r o n t a r e l o s t i g m a ' , r e a l i z z a t o d a A d n k r o n o s c o n i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i A b b o t t , e d i s p o n i b i l e s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m . C o n t r o l o s t i g m a , l a r e t e a s s o c i a t i v a O d v a d e r i s c e " a l l a c a m p a g n a i n t e r n a z i o n a l e " c o n t r o i l p r e g i u d i z i o e l o s t i g m a " e s i i m p e g n a a u t i l i z z a r e u n l i n g u a g g i o p i ù a p p r o p r i a t o : n o n s i p a r l a p i ù d i d i a b e t i c i , m a d i p e r s o n e c o n d i a b e t e - p r e c i s a N e r v o - S i t r a t t a i n f a t t i d i p e r s o n e c h e h a n n o a c h e f a r e t u t t i i g i o r n i c o n q u e s t a p a t o l o g i a " , m a n o n s o n o d e f i n i t i d a l l a m a l a t t i a . " O l t r e a l l a q u e s t i o n e d e l l i n g u a g g i o - s o t t o l i n e a - c ' è a n c h e u n i m p e g n o d i t u t t e l e n o s t r e a s s o c i a t e a f a r c o m p r e n d e r e c h e i n v e s t i r e " n e l l a f o r m a z i o n e p e r i l d i a b e t e " v u o l d i r e i n v e s t i r e i n s a l u t e " , p e r c h é " c e r c a r e d i m a n t e n e r e l e p e r s o n e a t t i v e e i n d i p e n d e n t i " s i g n i f i c a " n o n g r a v a r e s u l s i s t e m a s a n i t a r i o , m a a n c h e s u l l a s o c i e t à , l a f a m i g l i a e t u t t o c i ò c h e g r a v i t a a t t o r n o a q u e s t e p e r s o n e " .