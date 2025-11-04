R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S o n o q u a t t r o g l i a l p i n i s t i i t a l i a n i m o r t i i n N e p a l . O l t r e a S t e f a n o F a r r o n a t o e A l e s s a n d r o C a p u t o , s o n o s t a t i r i t r o v a t i m o r t i a n c h e P a o l o C o c c o , i l f o t o g r a f o e d e x v i c e s i n d a c o d i F a r a S a n M a r t i n o ( C h i e t i ) d i s p e r s o s u l D o l m a K h a n g , v e t t a d i 6 . 3 0 0 m e t r i a l c o n f i n e s e t t e n t r i o n a l e d e l N e p a l , e l ' a l t o a t e s i n o , M a r k u s K i r c h l e r , 3 0 a n n i . L a n o t i z i a d e l l a m o r t e d i C o c c o è s t a t a c o m u n i c a t a a l f r a t e l l o d e l l ’ a l p i n i s t a e c o n f e r m a t a d a l s i n d a c o d i F a r a S a n M a r t i n o , A n t o n i o T a v a n i , c h e d a g i o r n i s e g u i v a c o n a p p r e n s i o n e l e o p e r a z i o n i d i s o c c o r s o . C o c c o s i t r o v a v a s u l D o l m a K h a n g i n s i e m e a l l ’ a m i c o M a r c o D i M a r c e l l o , b i o l o g o 3 7 e n n e d i T e r a m o , c o n i l q u a l e s t a v a t e n t a n d o l a s c a l a t a d e l l a m o n t a g n a h i m a l a y a n a m a i r a g g i u n t a p r i m a d a a l p i n i s t i i t a l i a n i . D i M a r c e l l o r i s u l t a a n c o r a d i s p e r s o . “ P u r t r o p p o è a r r i v a t a l a n o t i z i a c h e n o n a v r e m m o m a i v o l u t o r i c e v e r e – h a d e t t o T a v a n i a d A d n k r o n o s – P a o l o è s t a t o r i t r o v a t o s e n z a v i t a . E r a u n r a g a z z o s t r a o r d i n a r i o , u n a m i c o , u n a p e r s o n a g e n e r o s a e p i e n a d i v i t a . T u t t a l a c o m u n i t à è s c o n v o l t a . S i a m o v i c i n i a l l a f a m i g l i a e c o n t i n u i a m o a s p e r a r e p e r M a r c o " . P a o l o C o c c o , 4 1 a n n i , e r a p a r t i t o p e r i l N e p a l i l 2 4 o t t o b r e e a v r e b b e d o v u t o r i e n t r a r e i n I t a l i a i l 2 0 n o v e m b r e . N e l l a g i o r n a t a d i l u n e d ì , u n a v a l a n g a h a i n v e s t i t o u n g r u p p o d i d o d i c i p e r s o n e p r e s s o i l c a m p o b a s e d e l p i c c o Y a l u n g R i , n e l N e p a l c e n t r a l e , i n p r o s s i m i t à d e l c o n f i n e c o n l a C i n a . I n q u e s t a t r a g i c a c i r c o s t a n z a , s e t t e p e r s o n e h a n n o p e r s o l a v i t a t r a c u i P a o l o C o c c o e M a r k u s K i r c h l e r . S e c o n d o P h u r b a T e n j i n g S h e r p a , r a p p r e s e n t a n t e d e l l ' o r g a n i z z a t o r e d i s p e d i z i o n i D r e a m e r s D e s t i n a t i o n , g l i i t a l i a n i m o r t i s a r e b b e r o 5 . S h e r p a , l a c u i c o m p a g n i a a v e v a c u r a t o l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a s p e d i z i o n e p e r p a r t e d e l g r u p p o , h a c o n f e r m a t o d i a v e r " v i s t o t u t t i e s e t t e i c o r p i " . I r e s t a n t i m e m b r i d e l g r u p p o s o n o s t a t i t r a t t i i n s a l v o e t r a s p o r t a t i i n e l i c o t t e r o n e l l a c a p i t a l e K a t h m a n d u n e l l a m a t t i n a t a d i o g g i , c o m e r i f e r i t o d a G y a n K u m a r M a h a t o , a l t o f u n z i o n a r i o d i p o l i z i a d e l d i s t r e t t o d i D o l a k h a . I n u n a l t r o i n c i d e n t e , a v v e n u t o v e n e r d ì 3 1 o t t o b r e , n e l N e p a l o c c i d e n t a l e , h a n n o p e r s o l a v i t a F a r r o n a t o e C a p u t o d u r a n t e i l t e n t a t i v o d i s c a l a t a d e l l a m o n t a g n a P a n b a r i , u n ' e l e v a z i o n e d i 6 . 8 8 7 m e t r i . I l l o r o d e c e s s o è s t a t o c o n f e r m a t o d a l l a F a r n e s i n a . I d u e a l p i n i s t i , c h e s o n o s t a t i t r o v a t i n e l l a l o r o t e n d a s e p o l t i d a t r e m e t r i d i n e v e , f a c e v a n o p a r t e d i u n a s p e d i z i o n e d i t r e m e m b r i . I l c a p o c o r d a t a , c h e s i t r o v a v a a l c a m p o b a s e , è s t a t o s a l v a t o d o m e n i c a d a u n e l i c o t t e r o .