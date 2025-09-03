M i l a n o , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a e d i z i o n e d e l S a l o n e n a u t i c o d i G e n o v a l a d e f i n i s c o p o t e n t e , i n q u a n t o s i t r a t t a d i u n a m a n i f e s t a z i o n e a u t o r e v o l e , c h e h a r i c o n f e r m a t o q u e s t a a u t o r e v o l e z z a n e l m e r c a t o d i r i f e r i m e n t o s i a n a z i o n a l e c h e i n t e r n a z i o n a l e . E ' u n S a l o n e , i n f a t t i , c h e c o n s o l i d a i n u m e r i d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 4 e i n u n c o n t e s t o e c o n o m i c o i n t e r n a z i o n a l e d i r a l l e n t a m e n t o g e n e r a l e , c o n t u r b o l e n z e g e o p o l i t i c h e i m p o r t a n t i , è u n t r a g u a r d o m o l t o i m p o r t a n t e p e r n o i " . L o h a d e t t o M a r i n a S t e l l a , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l 6 5 e s i m o S a l o n e n a u t i c o d i G e n o v a , c h e s i t e r r à d a l 1 8 a l 2 3 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , s v o l t a s i a P a l a z z o M e z z a n o t t e a M i l a n o . " A v r e m o t a n t i e s p o s i t o r i , a n c h e i n t e r n a z i o n a l i , p r o v e n i e n t i d a 4 5 P a e s i ; o l t r e m i l l e i m b a r c a z i o n i e s p o s t e e 1 2 3 n o v i t à . Q u e l l o d e l l a n a u t i c a è u n s e t t o r e c h e a n c h e q u e s t ' a n n o c o n s o l i d a i r i s u l t a t i d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 3 a n c h e c o m e s e t t o r e d i r i f e r i m e n t o , c o m e i n c i d e n z a d e l l a n o s t r a n a u t i c a d a d i p o r t o i t a l i a n a s u i m e r c a t i g l o b a l i : c i c o n f e r m i a m o , i n f a t t i , l e a d e r n e l c o m p a r t o d e i s u p e r y a c h t , c o n o l t r e i l 5 0 % d e l p o r t a f o g l i o o r d i n i g l o b a l i - i l l u s t r a S t e l l a - . S i a m o i l p r i m o P a e s e e s p o r t a t o r e a l m o n d o d i u n i t à d a d i p o r t o , a b b i a m o i l 1 9 % d e l l a q u o t a d i m e r c a t o m o n d i a l e c h e è u n d a t o i m p o r t a n t e " . " Q u e s t o S a l o n e , c h e è l a v e t r i n a d i e c c e l l e n z a d e l l a n a u t i c a m o n d i a l e , è a n c h e l a c a s a d e l l a n a u t i c a M a d e i n I t a l y : d a l 1 9 6 2 s i è a p e r t o a l m e r c a t o e h a c o n s e n t i t o a l l ' i n d u s t r i a n a u t i c a i t a l i a n a d i a g g r e d i r e i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i e d i r a g g i u n g e r e i v e r t i c i d e l r a n k i n g m o n d i a l e , c h e c o n t i n u a n o a d e s s e r e r i c o n f e r m a t i a n c h e i n q u e s t i m o m e n t i d i c o m p l e s s a c o n g i u n t u r a i n t e r n a z i o n a l e " , c o n c l u d e i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a .