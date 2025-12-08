R o m a , 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S i t e r r à g i o v e d ì 1 1 d i c e m b r e p r e s s o l a C a m e r a d e i D e p u t a t i a P a l a z z o M o n t e c i t o r i o a R o m a , l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e d e i S o c i d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a c h e r i u n i r à g l i i m p r e n d i t o r i d e l l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a p e r u n a g i o r n a t a d e d i c a t a a d a p p r o f o n d i m e n t i , c o n f r o n t o e a g g i o r n a m e n t o s u l s e t t o r e . L ’ a g e n d a d e i l a v o r i s i a p r i r à , a l m a t t i n o , c o n l a s e s s i o n e p r i v a t a d e l l ’ A s s e m b l e a d e i S o c i p e r l ’ a p p r o v a z i o n e d e l p r o g r a m m a d i a t t i v i t à 2 0 2 6 , l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ a n a l i s i d e i t r e n d d i m e r c a t o p e r l ’ a n n o n a u t i c o i n c o r s o e i l s e n t i m e n t 2 0 2 6 . S e g u i r à , a l l e o r e 1 1 : 3 0 , l a s e s s i o n e p u b b l i c a c o n i l c o n v e g n o d a l t i t o l o “ N a u t i c a : n u o v i p a r a d i g m i p e r l ’ i n d u s t r i a M a d e i n I t a l y ” , u n a p p u n t a m e n t o d e d i c a t o a l f u t u r o d e l l a f i l i e r a n a u t i c a i t a l i a n a e a l s u o r u o l o s t r a t e g i c o n e l l o s v i l u p p o d e l P a e s e . “ L ’ i n d u s t r i a i t a l i a n a d e l l a n a u t i c a d a d i p o r t o h a r e g i s t r a t o u n 2 0 2 4 a n c o r a i n c r e s c i t a , c o n i l f a t t u r a t o d e l c o m p a r t o i n d u s t r i a l e c h e h a t o c c a t o i l m a s s i m o s t o r i c o d i 8 , 6 m i l i a r d i d i e u r o , c o n f e r m a n d o a l t r e s ì l a c a n t i e r i s t i c a i t a l i a n a c a m p i o n e d e l l ’ e x p o r t , c o n u n a q u o t a d e l 2 5 % a l i v e l l o m o n d i a l e . – d i c h i a r a P i e r o F o r m e n t i , P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a - L ’ i n d u s t r i a i t a l i a n a , g r a z i e a l p r o p r i o m i x p r o d u t t i v o f o r t e m e n t e c o n c e n t r a t o s u l l ’ a l t o d i g a m m a e s u l s e g m e n t o d e i s u p e r y a c h t , r i s u l t a i n c o n t r o t e n d e n z a a l l ’ i n t e r n o d i u n q u a d r o g l o b a l e s e g n a t o d a u n a s t a b i l i z z a z i o n e d e l m e r c a t o , d i m o s t r a n d o s i a n c o r a u n a v o l t a u n a v e r a e c c e l l e n z a n a z i o n a l e d e l M a d e i n I t a l y n e l m o n d o , f i o r e a l l ' o c c h i e l l o d e l B e l l o e B e n F a t t o ” . L a s i g n i f i c a t i v a p a r t e c i p a z i o n e a l l ’ A s s e m b l e a d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a d i r a p p r e s e n t a n t i d e l G o v e r n o , d e l P a r l a m e n t o , d e l m o n d o a c c a d e m i c o e d e l l e i m p r e s e c o n f e r m a i l v a l o r e s t r a t e g i c o d i u n c o m p a r t o c e n t r a l e p e r i l P a e s e , c h e s i r i u n i s c e a R o m a p e r a p p r o f o n d i r e l e s f i d e g l o b a l i e l e n u o v e d i r e t t r i c i d e l s e t t o r e , d a l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i a l l e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i . A d a p r i r e i l a v o r i s a r a n n o i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d e l l ’ O n . F a b i o R a m p e l l i , V i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , d e l l a V i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o S e n . L i c i a R o n z u l l i , d e l P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , P i e r o F o r m e n t i . S e g u i r a n n o d u e s e s s i o n i d e d i c a t e a l l a v i s i o n e p o l i t i c a e i n d u s t r i a l e d e l c o m p a r t o , c h e v e d r à i l c o n t r i b u t o d e l M i n i s t r o p e r l e P o l i t i c h e d e l M a r e , S e n . N e l l o M u s u m e c i , d e l P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A t t i v i t à P r o d u t t i v e d e l l a C a m e r a , O n . A l b e r t o L u i g i G u s m e r o l i , e d e l P r o f . G a b r i e l e N a t a l i z i a d e l l a S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a , c o n C a t t e d r a i n S i c u r e z z a e p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e - e a l l o s v i l u p p o d e l s e t t o r e - g r a z i e a g l i i n t e r v e n t i d e l V i c e m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , O n . E d o a r d o R i x i , d e l P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e T r a s p o r t i d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , O n . S a l v a t o r e D e i d d a , e d e l l ’ O n . G e r o l a m o C a n g i a n o , P r e s i d e n t e d e l l ’ I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e “ N a u t i c a , S u b a c q u e a e T u r i s m o ” . N e l c o r s o d e l l ’ A s s e m b l e a s a r a n n o p r e v i s t i i n o l t r e i s a l u t i d e l M i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o e d e l C o m a n d a n t e G e n e r a l e d e l l e C a p i t a n e r i e d i P o r t o – G u a r d i a C o s t i e r a , A m m . I s p . C a p o ( C P ) P i l . S e r g i o L i a r d o . I l c o n v e g n o o f f r i r à u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o a p p r o f o n d i t o s u i n u o v i p a r a d i g m i e c o n o m i c i e i n d u s t r i a l i c h e s t a n n o r i d i s e g n a n d o i l s e t t o r e , c o n f e r m a n d o l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a i t a l i a n a c o m e u n a d e l l e e c c e l l e n z e p i ù r i c o n o s c i u t e d e l l a m a n i f a t t u r a n a z i o n a l e , c a p a c e d i g e n e r a r e v a l o r e , i n n o v a z i o n e e c o m p e t i t i v i t à e d i p r o i e t t a r e i l M a d e i n I t a l y s u i m e r c a t i g l o b a l i c o n u n a l e a d e r s h i p s e m p r e p i ù s o l i d a e s t r a t e g i c a .