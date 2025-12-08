Roma, 8 dic. (Adnkronos) - Si terrà giovedì 11 dicembre presso la Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio a Roma, lAssemblea Generale dei Soci di Confindustria Nautica che riunirà gli imprenditori dellindustria nautica per una giornata dedicata ad approfondimenti, confronto e aggiornamento sul settore. Lagenda dei lavori si aprirà, al mattino, con la sessione privata dellAssemblea dei Soci per lapprovazione del programma di attività 2026, la presentazione dellanalisi dei trend di mercato per lanno nautico in corso e il sentiment 2026. Seguirà, alle ore 11:30, la sessione pubblica con il convegno dal titolo Nautica: nuovi paradigmi per lindustria Made in Italy, un appuntamento dedicato al futuro della filiera nautica italiana e al suo ruolo strategico nello sviluppo del Paese. Lindustria italiana della nautica da diporto ha registrato un 2024 ancora in crescita, con il fatturato del comparto industriale che ha toccato il massimo storico di 8,6 miliardi di euro, confermando altresì la cantieristica italiana campione dellexport, con una quota del 25% a livello mondiale. dichiara Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica - Lindustria italiana, grazie al proprio mix produttivo fortemente concentrato sullalto di gamma e sul segmento dei superyacht, risulta in controtendenza allinterno di un quadro globale segnato da una stabilizzazione del mercato, dimostrandosi ancora una volta una vera eccellenza nazionale del Made in Italy nel mondo, fiore all'occhiello del Bello e Ben Fatto. La significativa partecipazione allAssemblea di Confindustria Nautica di rappresentanti del Governo, del Parlamento, del mondo accademico e delle imprese conferma il valore strategico di un comparto centrale per il Paese, che si riunisce a Roma per approfondire le sfide globali e le nuove direttrici del settore, dalle politiche industriali alle relazioni internazionali. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dellOn. Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati, della Vicepresidente del Senato Sen. Licia Ronzulli, del Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti. Seguiranno due sessioni dedicate alla visione politica e industriale del comparto, che vedrà il contributo del Ministro per le Politiche del Mare, Sen. Nello Musumeci, del Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, On. Alberto Luigi Gusmeroli, e del Prof. Gabriele Natalizia della Sapienza Università di Roma, con Cattedra in Sicurezza e politica internazionale - e allo sviluppo del settore - grazie agli interventi del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Edoardo Rixi, del Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, On. Salvatore Deidda, e dellOn. Gerolamo Cangiano, Presidente dellIntergruppo parlamentare Nautica, Subacquea e Turismo. Nel corso dellAssemblea saranno previsti inoltre i saluti del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, Amm. Isp. Capo (CP) Pil. Sergio Liardo. Il convegno offrirà un momento di confronto approfondito sui nuovi paradigmi economici e industriali che stanno ridisegnando il settore, confermando lindustria nautica italiana come una delle eccellenze più riconosciute della manifattura nazionale, capace di generare valore, innovazione e competitività e di proiettare il Made in Italy sui mercati globali con una leadership sempre più solida e strategica.