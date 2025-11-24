M i l a n o , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A d u e a n n i d a l l a n c i o , G e n e r a z i o n e G - p r o g e t t o p r o m o s s o d a P r é n a t a l i n c o l l a b o r a z i o n e c o n M o i g e ( M o v i m e n t o I t a l i a n o G e n i t o r i ) p e r s o s t e n e r e l a n a t a l i t à i n I t a l i a - s i c o n f e r m a u n m o d e l l o c a p a c e d i g e n e r a r e v a l o r e s o c i a l e e d i r e s t i t u i r e a l l e f a m i g l i e f i d u c i a e n u o v e p r o s p e t t i v e . Q u e s t a e v i d e n z a è s u p p o r t a t a d a l l a r e n d i c o n t a z i o n e d ’ i m p a t t o r e l a t i v a a l p r i m o b l o c c o p r o g e t t u a l e ( g e n n a i o 2 0 2 4 - a p r i l e 2 0 2 5 ) , r e a l i z z a t a g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n p a r t n e r s c i e n t i f i c i d i e c c e l l e n z a . I l D i p a r t i m e n t o d i D i r i t t o e d E c o n o m i a d e l l ’ I m p r e s a d e l l ’ U n i v e r s i t à L a S a p i e n z a d i R o m a h a a n a l i z z a t o i l v a l o r e e c o n o m i c o - s o c i a l e a t t r a v e r s o i l m e t o d o S R O I ( S o c i a l R e t u r n o n I n v e s t m e n t ) , u n a p p r o c c i o i n n o v a t i v o e o r i e n t a t o a i r i s u l t a t i c h e p e r m e t t e d i t r a d u r r e i c a m b i a m e n t i r e a l i v i s s u t i d a i b e n e f i c i a r i i n v a l o r e e c o n o m i c o e s o c i a l e g e n e r a t o p e r o g n i e u r o i n v e s t i t o . P a r a l l e l a m e n t e , l ’ I T C I - I s t i t u t o d i T e r a p i a C o g n i t i v o - I n t e r p e r s o n a l e e i l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e U m a n e d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i G u g l i e l m o M a r c o n i h a n n o i n i z i a t o a d i n d a g a r e l ’ i m p a t t o s o c i a l e s u l l e f a m i g l i e , r e s t i t u e n d o u n a p r i m a f o t o g r a f i a c h i a r a d e i p r o g r e s s i i n t e r m i n i d i f i d u c i a , s t a b i l i t à r e l a z i o n a l e e b e n e s s e r e c o m p l e s s i v o . I l r i s u l t a t o , a d o g g i , è s i g n i f i c a t i v o : n e l l a s o l a p r i m a f a s e i l p r o g e t t o h a g i à g e n e r a t o u n v a l o r e c o m p l e s s i v o d i 8 4 8 . 0 0 0 e u r o , q u a s i i l d o p p i o r i s p e t t o a l l ’ i n v e s t i m e n t o i n i z i a l e d i 4 5 4 . 0 0 0 e u r o , p r o v e n i e n t e i n t e r a m e n t e d a d o n a z i o n i d i r e t t e d e l l e a z i e n d e p a r t n e r e d a i c o n t r i b u t i d e i c l i e n t i . P e r o g n i e u r o i n v e s t i t o , i n f a t t i , i l p r o g e t t o h a c r e a t o 1 , 8 7 e u r o d i v a l o r e t o t a l e : u n r i t o r n o c h e n o n s i m i s u r a s o l o i n t e r m i n i e c o n o m i c i , m a s o p r a t t u t t o n e l l a c a p a c i t à d i t r a s f o r m a r e f r a g i l i t à i n f o r z a , s o l i t u d i n e i n r e t e , i n c e r t e z z a i n f i d u c i a . Q u e s t o è i l c u o r e d i G e n e r a z i o n e G : u n m o d e l l o c h e n o n s i l i m i t a a s o s t e n e r e , m a c h e a c c o m p a g n a l e f a m i g l i e i t a l i a n e v e r s o u n a n u o v a c o n s a p e v o l e z z a , g e n e r a n d o b e n e f i c i c o n c r e t i e d u r a t u r i p e r l a c o m u n i t à . “ I l r i s u l t a t o d e l l o S R O I c o n f e r m a l a s o l i d i t à d e l m o d e l l o p r o g e t t u a l e e l a s u a e f f e t t i v a c a p a c i t à d i g e n e r a r e v a l o r e s o c i a l e ” - h a a f f e r m a t o A n t o n i e t t a C o s e n t i n o - P r o f . A s s o c i a t o d i E c o n o m i a A z i e n d a l e , U n i v e r s i t à L a S a p i e n z a R o m a c h e c o n t i n u a : “ L ’ a n a l i s i e v i d e n z i a c o m e i l s o s t e g n o a l l e f a m i g l i e i n s i t u a z i o n i d i f r a g i l i t à p r o d u c a b e n e f i c i s i a d i r e t t i c h e i n d i r e t t i , c o n r i c a d u t e p o s i t i v e s u l l ’ i n t e r o c o n t e s t o d i r i f e r i m e n t o . D a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o , i l p r o g e t t o m o s t r a c h e i n t e r v e n t i s t r u t t u r a t i , f o n d a t i s u l l a p r o s s i m i t à e s u l l a c o n t i n u i t à , p o s s o n o t r a s f o r m a r e r i s o r s e c o n t e n u t e i n i m p a t t i s i g n i f i c a t i v i e d u r a t u r i p e r l a c o m u n i t à ” . D i e t r o q u e s t i n u m e r i c ’ è s t a t o u n i m p e g n o c a p i l l a r e : 6 5 p e r s o n e c o i n v o l t e t r a g e n i t o r i e s p e r t i , o p e r a t o r i , v o l o n t a r i e p r o f e s s i o n i s t i M o i g e , o l t r e 4 9 7 m i l a o r e d i a s s i s t e n z a , a t t i v i t à r e a l i z z a t e i n 2 9 c i t t à d i 1 4 r e g i o n i , l a s e l e z i o n e e f o r m a z i o n e d i 5 3 g e n i t o r i e s p e r t i , i l s o s t e g n o d i r e t t o a 2 6 4 f a m i g l i e f r a g i l i e b e n e f i c i i n d i r e t t i p e r 3 4 1 b a m b i n i . U n a r e t e c h e h a r e s o p o s s i b i l e n o n s o l o i n t e r v e n t i p r a t i c i , m a a n c h e l a c o s t r u z i o n e d i f i d u c i a , r e l a z i o n i a u t e n t i c h e e f o r m a t i v e . A c c a n t o a q u e s t i d a t i , l a v a l u t a z i o n e h a g i à m e s s o i n l u c e c a m b i a m e n t i p r o f o n d i n e l l a v i t a d e l l e f a m i g l i e c o i n v o l t e f i n o a d o g g i . A c o n f e r m a r l o , A i n z a r a F a v i n i - R i c e r c a t r i c e i n P s i c o l o g i a d e l l o s v i l u p p o , U n i v e r s i t à G u g l i e l m o M a r c o n i R o m a : “ L e e v i d e n z e r a c c o l t e m o s t r a n o c h e i n t e r v e n i r e n e i m o m e n t i d i f r a g i l i t à f a m i l i a r e p u ò p r o d u r r e c a m b i a m e n t i s i g n i f i c a t i v i e d u r a t u r i . A b b i a m o o s s e r v a t o u n a u m e n t o d e l l a f i d u c i a g e n i t o r i a l e , u n m i g l i o r a m e n t o d e l l ’ a p p r o c c i o e d u c a t i v o e d e l l a r e l a z i o n e g e n i t o r e – f i g l i o , i n s i e m e a u n r a f f o r z a m e n t o d e l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o e d e l l e r e t i s o c i a l i . Q u e s t i d a t i r a c c o n t a n o s o p r a t t u t t o s t o r i e d i f a m i g l i e c h e h a n n o r i t r o v a t o s t a b i l i t à , r i s o r s e i n t e r n e e u n s e n s o d i a p p a r t e n e n z a a l l a c o m u n i t à ” . I n d e t t a g l i o , l a f i d u c i a n e l l e c o m p e t e n z e g e n i t o r i a l i è c r e s c i u t a , c o n u n a u m e n t o d e l l a s o d d i s f a z i o n e p a r i a l + 5 , 5 % e d e l l ’ e f f i c a c i a p e r c e p i t a d e l + 2 , 4 % . L a s t a b i l i t à d e l l a c o p p i a s i è r a f f o r z a t a , c o s ì c o m e l a r e l a z i o n e g e n i t o r e - f i g l i o , c h e h a r e g i s t r a t o u n i n c r e m e n t o d e l c a l o r e e d u c a t i v o e d e l l ’ a t t a c c a m e n t o s i c u r o d e l b a m b i n o ( + 3 , 8 % ) . I l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o è a u m e n t a t o d e l + 2 , 6 % , q u e l l o f i s i c o d e l + 2 % , m e n t r e l e r e t i s o c i a l i s i s o n o a m p l i a t e : i l s u p p o r t o p e r c e p i t o d a i p a r e n t i è c r e s c i u t o d e l l ’ 1 1 % , q u e l l o d a g l i a m i c i d e l 7 % , e i l s e n s o d i a p p a r t e n e n z a a l t e r r i t o r i o è s a l i t o d e l l ’ 8 % . S o n o n u m e r i c h e r a c c o n t a n o s t o r i e d i f o r z a r i t r o v a t a e d i c o m u n i t à , d i f a m i g l i e c h e s i s e n t o n o m e n o s o l e e p i ù c a p a c i d i a f f r o n t a r e l e s f i d e q u o t i d i a n e e l a c r e s c i t a d i u n f i g l i o . “ G e n e r a z i o n e G d i m o s t r a c h e l a f i d u c i a n e l l e f a m i g l i e è l a c h i a v e p e r c o s t r u i r e v a l o r e s o c i a l e . I l p r i m o b l o c c o p r o g e t t u a l e h a g e n e r a t o q u a s i i l d o p p i o d e l l ’ i n v e s t i m e n t o i n i z i a l e , m a c i ò c h e c o n t a d a v v e r o è l a q u a l i t à d e l l e r e l a z i o n i a t t i v a t e e i l s e n s o d i v i c i n a n z a r i c o s t r u i t o . C o n t i n u a r e i l p e r c o r s o c o n q u e s t o m o d e l l o c o n c r e t o s i g n i f i c a c o n t r i b u i r e a u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e p r o f o n d o , c h e r i m e t t a a l c e n t r o l a g e n i t o r i a l i t à c o m e l e v a p e r i l f u t u r o d e l P a e s e ” - h a a f f e r m a t o A l b e r t o R i v o l t a , C E O A r t s a n a G r o u p . “ G e n e r a z i o n e G r a p p r e s e n t a u n m o d e l l o c o n c r e t o d i p r o s s i m i t à e s o s t e g n o a l l e f a m i g l i e , c a p a c e d i t r a d u r r e l a s o l i d a r i e t à i n v a l o r e s o c i a l e . L ’ a c c o m p a g n a m e n t o d e i g e n i t o r i , n e i p e r i o d i d e l l a v i t a d i m a g g i o r e f r a g i l i t à , r a f f o r z a l a f i d u c i a e l e c o m p e t e n z e c r e a n d o r e l a z i o n i s t a b i l i e s e r e n e a l l ’ i n t e r n o d e l n u c l e o f a m i l i a r e . I l n o s t r o i m p e g n o è c o n t i n u a r e a c o s t r u i r e , i n s i e m e a i p a r t n e r , u n a r e t e c h e r e n d a o g n i g e n i t o r e p i ù f o r t e , p e r c h é f a m i g l i e s o l i d e s i g n i f i c a n o c o m u n i t à p i ù c o e s e p e r l a c r e s c i t a d e i f i g l i . ” h a d i i c h i a r a t o A n t o n i o A f f i n i t a - D i r e t t o r e G e n e r a l e M O I G E . E u g e n i a R o c c e l l a , M i n i s t r a p e r l a F a m i g l i a , l a N a t a l i t à e l e P a r i O p p o r t u n i t à h a c o m m e n t a t o i n o c c a s i o n e d e l l a c o n f e r e n z a : “ I l p r o g e t t o G e n e r a z i o n e G , c h e f i n d a l l ’ i n i z i o a b b i a m o c o n v i n t a m e n t e a p p o g g i a t o , v a e s a t t a m e n t e n e l l a d i r e z i o n e c h e i l n o s t r o G o v e r n o h a c e r c a t o d i i m p r i m e r e s u l f r o n t e d e m o g r a f i c o e d e l l e p o l i t i c h e f a m i l i a r i . L ’ i n i z i a t i v a r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o d i s u s s i d i a r i e t à o r i z z o n t a l e : f a m i g l i e c h e a i u t a n o a l t r e f a m i g l i e . I l b i l a n c i o c h e o g g i p r e s e n t a t e c o n f e r m a q u e l l o c h e a b b i a m o s e m p r e s o s t e n u t o e c h e v o g l i a m o a f f e r m a r e a n c h e a l i v e l l o e u r o p e o : o g n i e u r o d e d i c a t o a l l e f a m i g l i e e a l l a n a t a l i t à n o n è u n e u r o s p e s o m a è u n e u r o i n v e s t i t o , c o n u n a c e r t e z z a d i r i t o r n o n o n s o l o e n o n t a n t o i n t e r m i n i e c o n o m i c i q u a n t o s o p r a t t u t t o i n t e r m i n i d i c o s t r u z i o n e d i f u t u r o . P e r c h é s e n z a f i g l i i l f u t u r o , s e m p l i c e m e n t e , n o n c ’ è . A g g i u n g o c h e a n c h e l ’ a l t r a f o r m a d i s u s s i d i a r i e t à c h e q u e s t o p r o g e t t o e s p r i m e - q u e l l a f r a m o n d o d e l l a v o r o e d e l l ’ i m p r e s a e t e r z o s e t t o r e - è u n u l t e r i o r e e s e m p i o d i q u e l l a a l l e a n z a t r a s v e r s a l e c h e è i n d i s p e n s a b i l e p e r a f f r o n t a r e u n a s f i d a c h e o r m a i i n v e s t e t u t t o i l m o n d o s v i l u p p a t o e c h e è l e t t e r a l m e n t e v i t a l e p e r l ’ a v v e n i r e d e l l a n o s t r a s o c i e t à . È i n q u e s t ’ o t t i c a c h e a n c h e i l n o s t r o G o v e r n o h a a g i t o f i n d a l p r i m o g i o r n o , p r o m u o v e n d o u n a m p i o c o i n v o l g i m e n t o d i m o s t r a t o d a u l t i m o d a l p r o g e t t o d i p o t e n z i a m e n t o c h e s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i p e r l a r e t e d e i C e n t r i p e r l a f a m i g l i a , c h e f r a l e a l t r e c o s e s a r a n n o c h i a m a t i a d a c c o m p a g n a r e i g e n i t o r i n e i p r i m i 1 0 0 0 g i o r n i d i v i t a d e i p r o p r i b a m b i n i . L a g i o r n a t a d i o g g i , c o n q u e l l o c h e a v e t e m e s s o i n c a m p o , m i c o n f o r t a n e l f a t t o c h e r e m a r e t u t t i i n s i e m e n e l l a s t e s s a d i r e z i o n e è p o s s i b i l e e c h e a n c h e i l m o n d o i m p r e n d i t o r i a l e , q u a n d o c o g l i e i l s e n s o d e l l a s f i d a , p u ò e s a f a r e l a d i f f e r e n z a ” . I l b i l a n c i o p r e s e n t a t o è s o l o l a p r i m a t a p p a d i u n p e r c o r s o p i ù a m p i o : l a s e c o n d a f a s e è g i à i n c o r s o e s a r à p r e s t o r e n d i c o n t a t a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a m p l i a r e i l v a l o r e g e n e r a t o . N a t o n e l 2 0 2 3 , G e n e r a z i o n e G s o s t i e n e l e f a m i g l i e i n s i t u a z i o n i d i f r a g i l i t à g r a z i e a u n a r e t e d i g e n i t o r i e s p e r t i c h e o f f r o n o t e m p o , a s c o l t o e c o m p e t e n z e n e i m o m e n t i p i ù d e l i c a t i . C o n i l c o n t r i b u t o d e l l e i n s e g n e d i P R G R e t a i l G r o u p P r é n a t a l , T o y s C e n t e r , B i m b o s t o r e , F A O S c h w a r z e i p a r t n e r C h i c c o , C l e m e n t o n i , F a t e r , M A M , M a t t e l e O k b a b y , i l p r o g e t t o s t a c o n t i n u a n d o a c r e s c e r e : d o p o a v e r r a c c o l t o q u a s i 1 m i l i o n e d i e u r o e b e n i d i p r i m a n e c e s s i t à - s u p p o r t a n d o u n t o t a l e d i 5 7 2 f a m i g l i e p e r 1 2 m e s i i n 1 5 r e g i o n i e a c c o m p a g n a n d o u n t o t a l e d i 7 3 n u o v e n a s c i t e - g u a r d a a l f u t u r o c o n u n a v i s i o n e c h i a r a , o v v e r o c o n t r i b u i r e a u n a c u l t u r a c h e r i m e t t a a l c e n t r o l a g e n i t o r i a l i t à e l a n a t a l i t à c o m e i n v e s t i m e n t o p e r i l d o m a n i . G e n e r a z i o n e G h a r e c e n t e m e n t e o t t e n u t o i l R e t a i l A w a r d n e l l a c a t e g o r i a B e s t E S G & S u s t a i n a b i l i t y P r o j e c t , a c o n f e r m a d e l s u o v a l o r e n e l p r o m u o v e r e s o c i a l i t à e s o s t e g n o a l l e f a m i g l i e . U n r i c o n o s c i m e n t o i m p o r t a n t e , a s s e g n a t o n e g l i s c o r s i g i o r n i a M i l a n o d a u n a g i u r i a d i e s p e r t i d o p o a v e r v a l u t a t o o l t r e 8 0 p r o g e t t i s e c o n d o c r i t e r i d i i n n o v a z i o n e , i m p a t t o e r i s u l t a t i c o n c r e t i . I l p r e m i o c e l e b r a l a c a p a c i t à d i t r a s f o r m a r e u n t e m a s o c i a l e c r i t i c o i n u n i m p e g n o s t r u t t u r a t o e t a n g i b i l e p e r i l f u t u r o .