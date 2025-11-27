R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C i a s c u n p o p o l o , c i a s c u n a c o m u n i t à s a b e n e c h e l a c o n t i n u i t à s i m a n i f e s t a n e l s u c c e d e r s i d e l l e g e n e r a z i o n i e i l l i v e l l o d i s o s t i t u z i o n e , d i a v v i c e n d a m e n t o c h e l e a c c o m p a g n a è c o n s e g u e n z a d e l m o d e l l o d i s o c i e t à c h e s i s a r à c o n c o r s o a c o s t r u i r e . È u n t e m a v i t a l e p e r i l n o s t r o P a e s e e p e r l ' i n t e r o c o n t i n e n t e e u r o p e o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a R o m a a l l a q u i n t a e d i z i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a n a t a l i t à .