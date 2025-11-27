R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G l i e f f e t t i s t r u t t u r a l i d e g l i s q u i l i b r i s o n o n o t i s u t u t t i i t e r r e n i : q u e l l o s o c i a l e , d e l s i s t e m a d i W e l f a r e ; q u e l l o e c o n o m i c o - o c c u p a z i o n a l e . S o n o q u e s t i o n i c h e a t t e n g o n o a n z i t u t t o a i b e n i i m m a t e r i a l i d e l l a c o m u n i t à , a l s u o g r a d o d i c i v i l t à , d i c o e s i o n e s o c i a l e . I l ' r i n n o v o g e n e r a z i o n a l e d e b o l e ' i n c i d e r à s u l l a s o s t e n i b i l i t à d e i c o n t i p u b b l i c i , o l t r e c h e s u l l a c o e s i o n e i n t e r g e n e r a z i o n a l e . È p o s i t i v o c h e l e i s t i t u z i o n i d e l P a e s e s i s i a n o p o s t i l ’ i n t e r r o g a t i v o d i c o m e t r a s f o r m a r e l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l ’ e s i s t e n z a d i u n p r o b l e m a i n a z i o n i : i l l a v o r o d e l l a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d i i n c h i e s t a s u g l i e f f e t t i e c o n o m i c i e s o c i a l i d e l l a t r a n s i z i o n e d e m o g r a f i c a m i a u g u r o c h e p o s s a e s s e r e u t i l e a l l o s c o p o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a R o m a a l l a q u i n t a e d i z i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a n a t a l i t à .