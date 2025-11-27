R o m a , 2 7 a p r . ( A d n k r o n o s ) - " L a s t r u t t u r a , l ’ e q u i l i b r i o d e m o g r a f i c o d i u n P a e s e r i f l e t t o n o i l p r o g e t t o d i v i t a c h e l o c o n n o t a . S o n o l ’ i m m a g i n e d e l l a l i b e r t à d e i s u o i c i t t a d i n i n e l d e f i n i r n e i l f u t u r o . S o n o i l t e r m o m e t r o , t a l v o l t a , d i a t t e g g i a m e n t i c h e p o r t a n o l o S t a t o a d a s s u m e r e i l s u o p o p o l o n o n c o m e l a b a s e c o s t i t u t i v a d e l l a c o m u n i t à b e n s ì c o m e e l e m e n t o d i a f f e r m a z i o n e . I n u n o S t a t o d e m o c r a t i c o - c o m e l a n o s t r a R e p u b b l i c a - i t e m i d e l l a n a t a l i t à , i n a l t r i t e r m i n i , s i c a r a t t e r i z z a n o c o m e e s p r e s s i o n e a l t a d e l d o v e r e d e l l e s t r u t t u r e p u b b l i c h e d i p o r r e i c i t t a d i n i n e l l a c o n d i z i o n e d i e s p r i m e r e i n p i e n a l i b e r t à l a l o r o v o c a z i o n e a l l a g e n i t o r i a l i t à , n e l l ’ i n t e r e s s e d e l b e n e c o m u n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a R o m a a l l a q u i n t a e d i z i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a n a t a l i t à .