R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a n a t a l i t à , l a g e n e r a z i o n e d e i f i g l i , d i s s e P a p a F r a n c e s c o p a r l a n d o a l l ’ e d i z i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d i d u e a n n i f a , ' è l ’ i n d i c a t o r e p r i n c i p a l e p e r m i s u r a r e l a s p e r a n z a , l a s p e r a n z a d i u n p o p o l o ' . P a r o l e c h e d e v o n o f a r r i f l e t t e r e . È l a v i t a , è i l f u t u r o , c h e r i s c h i a n o d i v e n i r e t o c c a t i , r i d i m e n s i o n a t i . S o n o b e n i n o n m i s u r a b i l i c o n c i f r e , c o m e l o è i l P i l , d a i q u a l i p e r ò d i p e n d o n o l a q u a l i t à e l ’ e n e r g i a d e l n o s t r o v i v e r e , i l n o s t r o r a p p o r t o c o n i l p r e s e n t e e c o n i l d o m a n i , l a p e r c e z i o n e d e l l a s i c u r e z z a e q u e l l a d e l l a p r e c a r i e t à " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a R o m a a l l a q u i n t a e d i z i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a n a t a l i t à .