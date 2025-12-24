R o m a , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S u q u a s i o t t o t a v o l e s u d i e c i ( 7 7 % ) d o m i n e r à i l p e s c e p e r l a v i g i l i a d i N a t a l e , m a n t e n e n d o v i v a l a t r a d i z i o n e d e l ' m a n g i a r e m a g r o ' n e l l e c u c i n e i t a l i a n e , s o s t e n u t a d a l l a f l o t t a p e s c h e r e c c i a n a z i o n a l e n o n o s t a n t e l e s f i d e d e i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i e l ’ i m p e n n a t a d e i c o s t i o p e r a t i v i . L o r i v e l a u n ’ i n d a g i n e C o l d i r e t t i / I x e ’ d i f f u s a a l l a v i g i l i a d e l 2 4 d i c e m b r e , c h e c o n f e r m a l ’ a s t e n s i o n e d a l l a c a r n e s u q u a s i t u t t e l e t a v o l e , c o n q u e s t ’ u l t i m a c o m u n q u e p r o t a g o n i s t a i n u n a c a s a s u c i n q u e ( 2 0 % ) , m e n t r e s o l o i l 3 % o p t e r à p e r m e n u t o t a l m e n t e v e g e t a r i a n i o v e g a n i . T r a i p r o t a g o n i s t i d e l l e c e n e f e s t i v e – e v i d e n z i a C o l d i r e t t i – s p i c c a i l p e s c e i t a l i a n o , d a a l i c i e v o n g o l e a s o g l i o l e , t r i g l i e , a n g u i l l a , c a p i t o n e e s e p p i e . L a r i c c a o f f e r t a i t t i c a p e r m e t t e u n a g r a n d e v a r i e t à d i p i a t t i , g r a z i e a l l a t r a d i z i o n e d e l l e c u c i n e r e g i o n a l i : s p a g h e t t i a l l e c i c a l e o c o n b a t t u t o d i a l i c i , z u p p a d i p e s c e ( t r i g l i e , g a m b e r i b i a n c h i , c a n o c c h i e , p e s c e a z z u r r o ) , f r i t t u r a d i p a r a n z a , p o l p o c o n p a t a t e , g a m b e r i a g l i a g r u m i , c a l a m a r a t a , c a p i t o n e a l l a b r a c e o c a l a m a r o r i p i e n o . O p t a r e p e r p e s c e l o c a l e a “ f i l i e r a c o r t a ” – r a c c o m a n d a C o l d i r e t t i P e s c a – a s s i c u r a f r e s c h e z z a e q u a l i t à , a s o s t e g n o d i u n c o m p a r t o c o n c i r c a 1 2 . 0 0 0 i m b a r c a z i o n i a t t i v e n e l l a p e s c a e a c q u a c o l t u r a . P r o p r i o a N a t a l e , t r a v i g i l i a e C a p o d a n n o , s i t o c c a i l p i c c o d e i c o n s u m i i t t i c i , c o n u n f a b b i s o g n o a n n u o p r o c a p i t e d i o l t r e 2 8 k g i n I t a l i a , s o p r a l a m e d i a U e ( 2 5 k g ) e m o n d i a l e ( 2 0 k g ) . I n v e t t a a l l e c a t t u r e t r i c o l o r i a l i c i , v o n g o l e , s a r d i n e , n a s e l l i , g a m b e r i b i a n c h i , s e p p i e , p a n n o c c h i e , t r i g l i e , p e s c e s p a d a , g a l l i n e l l e e s u g a r e l l i . P e r s f u g g i r e a f r o d i c o m m e r c i a l i , v i s t a l ’ o r i g i n e s t r a n i e r a d e l l a m a g g i o r p a r t e d e l p e s c e i n v e n d i t a , C o l d i r e t t i P e s c a i n v i t a a v e r i f i c a r e l ’ e t i c h e t t a a l b a n c o : d e v e s p e c i f i c a r e m e t o d o d i p r o d u z i o n e ( “ p e s c a t o ” , “ a c q u e d o l c i ” , “ a l l e v a t o ” ) , a t t r e z z o d i c a t t u r a e z o n a ( e s . M a r A d r i a t i c o , M a r I o n i o , S a r d e g n a , c o n m a p p a s e p o s s i b i l e ) . S u l c o n g e l a t o v a l a d a t a d i c o n g e l a m e n t o ; p e r d e c o n g e l a t i , l a d i c i t u r a “ d e c o n g e l a t o ” .