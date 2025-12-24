R o m a , 2 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i o r i v o l g e r e u n a u g u r i o s i n c e r o a t u t t i g l i i t a l i a n i . A c h i v i v e i l N a t a l e i n f a m i g l i a , a c h i l o c e l e b r a l a v o r a n d o , a c h i è s e r e n o , a c h i p o r t a n e l c u o r e u n a p r e o c c u p a z i o n e , a c h i f e s t e g g i a , e a c h i s e m p l i c e m e n t e c e r c a u n m o m e n t o d i p a c e . E v o g l i o f a r l o a c h i a n c o r a u n a v o l t a p i ù d i t u t t i c i r i c o r d a c o s a s i a i l S a n t o N a t a l e " . C o s ì l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i i n u n v i d e o m e s s a g g i o d i a u g u r i p e r l e f e s t i v i t à n a t a l i z i e . " A n n i f a v i h o d e t t o p r e n d i a m o i l p a s t o r e l l o e f a c c i a m o l a r i v o l u z i o n e d e l p r e s e p e , l o p e n s o a n c o r a . I l p r e s e p e n o n i m p o n e n u l l a a n e s s u n o , r a c c o n t a u n a s t o r i a , c u s t o d i s c e d e i v a l o r i , r e n d e p i ù p r o f o n d e l e r a d i c i . E u n a n a z i o n e c h e c o n o s c e l e p r o p r i e r a d i c i è u n a N a z i o n e c h e n o n h a p a u r a n é d e l c o n f r o n t o , n é d e l f u t u r o " , d i c e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o . " C h e s i c r e d a o n o q u e s t o s i m b o l o p a r l a d i d i g n i t à , d i r e s p o n s a b i l i t à d i r i s p e t t o d e l l a v i t a d i a t t e n z i o n e a i f r a g i l i . S o n o v a l o r i c h e h a n n o p l a s m a t o l a n o s t r a c o m u n i t à , c h e m e r i t a n o d i e s s e r e c u s t o d i t i e d i n o n e s s e r e m e s s i d a p a r t e p e r m o d a o p e r t i m o r e . S i a t e o r g o g l i o s i d e l l a v o s t r a i d e n t i t à , d e l m e s s a g g i o u n i v e r s a l e d i a m o r e e d i p a c e c h e p o r t a c o n s é . C h e q u e s t o n a t a l e p o s s a r e g a l a r e a c i a s c u n o u n p o ' d i l u c e , d i c a l m a e d i f o r z a ; C h e p o s s a e s s e r e u n t e m p o p e r r i t r o v a r s i , p e r g u a r d a r e a v a n t i c o n f i d u c i a s e n z a o v v i a m e n t e d i m e n t i c a r e c h i h a b i s o g n o d i a i u t o e s o p r a t t u t t o s e n z a d i m e n t i c a r e c h i s i a m o . B u o n a V i g i l i a e b u o n S a n t o N a t a l e a t u t t i " , c o n c l u d e .