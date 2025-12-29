M i l a n o , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - È o n l i n e ‘ L o m b a r d i a N o t i z i e T V ’ , u n a p r o p o s t a e d i t o r i a l e c h e p u ò e s s e r e s e g u i t a i n s t r e a m i n g s u i c a n a l i Y o u T u b e e T w i t c h d i R e g i o n e L o m b a r d i a . U n a v e r a e p r o p r i a T V , c o n u n p a l i n s e s t o , c h e - d a l l e o r e 8 d e l l a m a t t i n a e f i n o a m e z z a n o t t e – p r o p o n e s e r v i z i g i o r n a l i s t i c i , a p p r o f o n d i m e n t i d a s t u d i o e v i d e o d i p r o m o z i o n e d e i t e r r i t o r i . “ U n a d e c i s i o n e - s p i e g a i l d i r e t t o r e d e l l a C o m u n i c a z i o n e , P i e r f r a n c e s c o G a l l i z z i - c h e g u a r d a a l f u t u r o , v i s t o c h e p r o p r i o Y o u T u b e e l e a l t r e p i a t t a f o r m e p r e s e n t i s u I n t e r n e t s o n o i n c o s t a n t e c r e s c i t a e , s o p r a t t u t t o t r a l e n u o v e g e n e r a z i o n i , o t t e n g o n o c o n s e n s i s e m p r e p i ù f a v o r e v o l i . P a r t i a m o , c o n u n a f a s e d i r o d a g g i o , c h e g u a r d a i n m a n i e r a p a r t i c o l a r e a q u e l l o c h e è l ’ e v e n t o p i ù i m p o r t a n t e i n p r o g r a m m a i n L o m b a r d i a , o v v e r o l e O l i m p i a d i e l e P a r a l i m p i a d i 2 0 2 6 ” c o n c l u d e G a l l i z z i . L a p r o g r a m m a z i o n e d i L o m b a r d i a N o t i z i e T V p u n t a a u n ’ o f f e r t a a m p i a m e n t e d e d i c a t a a i G i o c h i i n v e r n a l i c o n p o d c a s t , i n t e r v i s t e e n e w s g i o r n a l i s t i c h e o r i e n t a t e i n p a r t i c o l a r e v e r s o t u t t o c i ò c h e a c c a d r à d a l 6 f e b b r a i o a M i l a n o e s u l l e m o n t a g n e d i B o r m i o e L i v i g n o . P e r a c c e d e r e a ‘ L o m b a r d i a N o t i z i e T V ’ è s u f f i c i e n t e c o n n e t t e r s i a : l o m b a r d i a n o t i z i e t v . i t