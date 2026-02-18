R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - C i s a r e b b e s o l o " i l 1 0 % d i r i u s c i t a " e " l ' u n i c o d i s p o s t o a o p e r a r e i l b a m b i n o è i l c h i r u r g o c h e l o h a g i à o p e r a t o " . A d i r l o è l ' a v v o c a t o F r a n c e s c o P e t r u z z i , c h e r a p p r e s e n t a l a f a m i g l i a d e l b a m b i n o a l q u a l e l o s c o r s o 2 3 d i c e m b r e è s t a t o t r a p i a n t a t o u n c u o r e l e s i o n a t o . È i n i z i a t a p o c o d o p o m e z z o g i o r n o l a r i u n i o n e d e g l i e s p e r t i d e l l ' H e a r t T e a m c o n v o c a t i a l l ' o s p e d a l e M o n a l d i d i N a p o l i p e r v a l u t a r e l a t r a p i a n t a b i l i t à d e l p i c c o l o D o m e n i c o . D a i e r i s e r a , i n f a t t i , è d i s p o n i b i l e u n n u o v o c u o r e r i t e n u t o c o m p a t i b i l e c o n i l p i c c o l o p a z i e n t e , m a l a v a l u t a z i o n e p e r u n s e c o n d o t r a p i a n t o p a s s e r à d a l l e d e c i s i o n i a s s u n t e o g g i . I n s i e m e a i p r o f e s s i o n i s t i d e l M o n a l d i , a l l ' H e a r t T e a m p a r t e c i p a n o l ' A z i e n d a o s p e d a l i e r a p e d i a t r i c a B a m b i n o G e s ù d i R o m a ( p r o f e s s o r L o r e n z o G a l l e t t i e d o t t o r e s s a R a c h e l e A d o r i s i o ) , A z i e n d a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t à P a d o v a ( p r o f e s s o r G i u s e p p e T o s c a n o ) , A S S T P a p a G i o v a n n i X X I I I – O s p e d a l e d i B e r g a m o ( d o t t o r A m e d e o T e r z i ) , O s p e d a l e R e g i n a M a r g h e r i t a d i T o r i n o ( p r o f e s s o r C a r l o P a c e N a p o l e o n e ) . N e l f r a t t e m p o , s e m p r e a l l ' o s p e d a l e M o n a l d i , i n m a t t i n a t a s o n o g i u n t i g l i i s p e t t o r i i n v i a t i d a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e c h e h a n n o e f f e t t u a t o l ' a c c e s s o n e l l a s t r u t t u r a o s p e d a l i e r a d e i C o l l i e h a n n o a c q u i s i t o t u t t a l a d o c u m e n t a z i o n e n e c e s s a r i a p e r v a l u t a r e q u a n t o a c c a d u t o . I l t e a m d e l m i n i s t e r o è c o m p o s t o d a e s p e r t i d e l d i c a s t e r o , d e l l ' A g e n a s , d e i N a s , d e l l ' I s s e C e n t r o n a z i o n a l e t r a p i a n t i , s e c o n d o q u a n t o a p p r e s o d a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e . A c o o r d i n a r e i l t e a m è M a r i a G r a z i a L a g a n à d e l l a d i r e z i o n e g e n e r a l e d e l l a P r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i a - q u a l i t à , r i s c h i o c l i n i c o e p r o g r a m m a z i o n e o s p e d a l i e r a d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . S u c c e s s i v a m e n t e s i s p o s t e r a n n o a l l ' o s p e d a l e S a n M a u r i z i o d i B o l z a n o . S e c o n d o i l l e g a l e d e l l a f a m i g l i a " a t t u a l m e n t e i l b a m b i n o è s v e g l i o , o r a è p r e s e n t e t u t t o i l t e a m d e i l u m i n a r i a v a l u t a r e a l l e t t o d e l p a z i e n t e , p e r ò i n q u e s t o m o m e n t o D o m e n i c o è s v e g l i o , q u i n d i l a m a m m a è f u o r i p e r c h é a l i v e l l o n e u r o l o g i c o l a p r e s e n z a d e l l a m a d r e c r e d o c h e p o s s a a g i t a r l o . M i r i s u l t a c h e n e l l a l i s t a d ' a t t e s a p e r i l t r a p i a n t o d i q u e s t o n u o v o c u o r e c i s i a n o a n c h e a l t r i t r e b a m b i n i , m a a l l ' i n t e r n o d e l s u o g r u p p o s a n g u i g n o è i l p r i m o i n l i s t a . P a r e c h e q u e s t o c u o r e s i a c o m p a t i b i l e a n c h e c o n a l t r i g r u p p i s a n g u i g n i , p e r ò l ' a n a l i s i c h e f a n n o o g g i i m e d i c i è d i c a p i r e s e f a r e u n n u o v o t r a p i a n t o d i c u o r e , p o i , v i s t e l e c o n d i z i o n i g e n e r a l i d e l b a m b i n o , l o s a l v i d a v v e r o " . " D a l b o l l e t t i n o d e l M o n a l d i - h a a g g i u n t o i l l e g a l e - s i a p p r e n d e c h e s t a n n o v a l u t a n d o s o l t a n t o l a t r a p i a n t a b i l i t à e c i t e n g o n o a c h i a r i r e c h e q u e s t o l a s s o d i t e m p o n o n s t a c o m p r o m e t t e n d o l ' o r g a n o d e l d o n a t o r e , m a l a c o m p a t i b i l i t à n o n è i n d i s c u s s i o n e . S e d o v e s s e a r r i v a r e i l c u o r e , l a m a m m a è d ' a c c o r d o a l n u o v o t r a p i a n t o . I n d i p e n d e n t e m e n t e d a l p a r e r e d i q u e s t o t e a m d i e s p e r t i , d o v r à p o i d a r e i l v i a l i b e r a i l c e n t r o n a z i o n a l e t r a p i a n t i . M a g l i a l t r i c h i r u r g h i p r e s e n t i o g g i n o n s o n o d i s p o n i b i l i a p a r t e c i p a r e a u n ' o p e r a z i o n e " . " Q u e s t o è i l m o m e n t o d e l l a s p e r a n z a m a i o h o i l d o v e r e d i s v o l g e r e i l m i o m a n d a t o - h a d e t t o a n c o r a P e t r u z z i - P e r q u e s t o i e r i s e r a , i n q u e i m o m e n t i c o n c i t a t i , e r o a l t e l e f o n o c o n i N a s p e r c h i e d e r e c h e v e n i s s e r o s u b i t o c o n s e c c h i o e p a r a f f i n a p e r s e q u e s t r a r e i l c u o r e , n e l c a s o c i f o s s e s t a t o u n e s p i a n t o d u r a n t e l a n o t t e " .