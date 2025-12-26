N a p o l i , 2 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - N e l l a g i o r n a t a d i i e r i , i c a r a b i n i e r i , a l l e r t a t i d a l 1 1 2 , s o n o i n t e r v e n u t i n e l p r o n t o s o c c o r s o d e l l ' O s p e d a l e d e l M a r e p e r u n 4 7 e n n e f e r i t o a l g l u t e o d a u n c o l p o d ' a r m a d a f u o c o . D a i p r i m i a c c e r t a m e n t i , p a r e c h e l a s e r a d e l 2 4 d i c e m b r e , v e r s o l e 1 9 . 3 0 , l ' u o m o s i a s t a t o c o l p i t o d a u n p r o i e t t i l e v a g a n t e d i p i c c o l o c a l i b r o m e n t r e p a s s e g g i a v a c o n l a p r o p r i a c o m p a g n a a P o m i g l i a n o d ' A r c o , i n p i a z z a G i o v a n n i L e o n e . L a v i t t i m a , a n d a t a i n o s p e d a l e s o l o i l g i o r n o d o p o , n o n è i n p e r i c o l o d i v i t a . I n d a g i n i s o n o i n c o r s o d a p a r t e d e i c a r a b i n i e r i d i P o m i g l i a n o d ' A r c o p e r r i c o s t r u i r e l ' e s a t t a d i n a m i c a d e l l a v i c e n d a .