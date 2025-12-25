N a p o l i , 2 5 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - B a m b i n o f e r i t o d i s t r i s c i o d a u n c o l p o d i p i s t o l a a l b r a c c i o . È a c c a d u t o n e l l a s e r a t a d i g i o v e d ì 2 4 d i c e m b r e a P o m i g l i a n o d ' A r c o , i n p r o v i n c i a d i N a p o l i . P e r s o n a l e d e l l a P o l i z i a è i n t e r v e n u t o p r e s s o l ’ o s p e d a l e S a n t o b o n o d i N a p o l i a s e g u i t o d e l l a s e g n a l a z i o n e d i u n b a m b i n o t r a s p o r t a t o d a i g e n i t o r i , g i u n t o c o n u n a f e r i t a d i s t r i s c i o a l b r a c c i o s i n i s t r o , r i c o n d u c i b i l e a u n c o l p o d ’ a r m a d a f u o c o . D a l l a p r i m a r i c o s t r u z i o n e d e i f a t t i , è e m e r s o c h e l a v i t t i m a s a r e b b e s t a t a f e r i t a , i n c i r c o s t a n z e a n c o r a d a a c c e r t a r e , i n p i a z z a M e r c a t o a P o m i g l i a n o D ’ A r c o . D o p o l e c u r e d e i s a n i t a r i , i l b a m b i n o è s t a t o d i m e s s o c o n 7 g i o r n i d i p r o g n o s i . D i n a m i c a i n f a s e d i r i c o s t r u z i o n e , i n d a g i n i c o n d o t t e d a g l i a g e n t i d e l C o m m i s s a r i a t o d i p o l i z i a d i A c e r r a .