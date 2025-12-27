N a p o l i , 2 7 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - H a n n o 1 5 e 1 7 a n n i i d u e m i n o r e n n i c h e i n s e r a t a s i s o n o p r e s e n t a t i i n q u e s t u r a e d a i c a r a b i n i e r i p e r c o n f e s s a r e d i a v e r a c c o l t e l l a t o n e l l a n o t t e t r a v e n e r d ì e s a b a t o u n 1 8 e n n e a N a p o l i . L a v i o l e n t a a g g r e s s i o n e è a v v e n u t a a C h i a i a i n v i a B i s i g n a n o . S u l c a s o i n d a g a n o i c a r a b i n i e r i , o r a c o o r d i n a t i d a l l a P r o c u r a p e r M i n o r e n n i d i N a p o l i . L a p o s i z i o n e d e i d u e g i o v a n i s s i m i è a l v a g l i o d e g l i i n q u i r e n t i . I l 1 8 e n n e , i n v e c e , r e s t a r i c o v e r a t o i n g r a v i c o n d i z i o n i i n r i a n i m a z i o n e , d o p o e s s e r e s t a t o s o t t o p o s t o a i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o p e r l e f e r i t e a l l ' a d d o m e e a l f i a n c o s i n i s t r o . D a i p r i m i a c c e r t a m e n t i e f f e t t u a t i p a r e c h e , m e n t r e p a s s e g g i a v a i n c o m p a g n i a d i a m i c i , i l r a g a z z o s a r e b b e s t a t o a v v i c i n a t o d a a l c u n i s c o n o s c i u t i i n s e l l a a d e g l i s c o o t e r p e r p o i e s s e r e c o l p i t o . L a v i t t i m a è s t a t a i m m e d i a t a m e n t e s o c c o r s a d a l p e r s o n a l e d e l 1 1 8 p e r p o i e s s e r e t r a s f e r i t a n e l l ’ o s p e d a l e S a n P a o l o .