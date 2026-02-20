M i l a n o , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o a l l a c o n c l u s i o n e d i M y P l a n t & G a r d e n , u n a d e c i m a e d i z i o n e d i g r a n d e s u c c e s s o . A b b i a m o a v u t o , i n f a t t i , u n i n c r e m e n t o d i v i s i t a t o r i e d i e s p o s i t o r i c o n u n a g r a n d e s o d d i s f a z i o n e g e n e r a l e " . C o s ì V a l e r i a R a n d a z z o , e x h i b i t i o n m a n a g e r e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o M y p l a n t & G a r d e n , i n o c c a s i o n e d e l l a g i o r n a t a d i c h i u s u r a d e l l a d e c i m a e d i z i o n e d i ' M y P l a n t & G a r d e n ' , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l v e r d e , i n s v o l g i m e n t o n e i p a d i g l i o n i d i R h o F i e r a M i l a n o d a l 1 8 a l 2 0 f e b b r a i o 2 0 2 6 . " L a m a n i f e s t a z i o n e a M i l a n o è i n t e r n a z i o n a l e , m a l o è a n c o r d i p i ù g r a z i e a l l ' a p p u n t a m e n t o d i D u b a i , l a c u i p r i m a e d i z i o n e s i è s v o l t a n e l 2 0 2 5 . O r a s t i a m o p r e p a r a n d o l a s e c o n d a e d i z i o n e d i M y P l a n t & G a r d e n D u b a i , c h e s i s v o l g e r à d a l 2 1 a l 2 3 o t t o b r e 2 0 2 6 . V i a s p e t t i a m o " , c o n c l u d e .