M i l a n o , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t a d e c i m a e d i z i o n e d i M y P l a n t & G a r d e n è u n a p p u n t a m e n t o m o l t o i m p o r t a n t e : s o n o p r e s e n t i , i n f a t t i , o l t r e 8 0 0 m a r c h i i n e s p o s i z i o n e , c h e l a r e n d o n o m o l t o r i c c a a 3 6 0 g r a d i s u l s e t t o r e d e l f l o r o v i v a i s m o , d e l p a e s a g g i o e d e l g i a r d i n a g g i o i n g e n e r a l e ” . S o n o l e p a r o l e d i V a l e r i a R a n d a z z o , e x h i b i t i o n m a n a g e r e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o M y p l a n t & G a r d e n , i n o c c a s i o n e d e l l a g i o r n a t a d i a p e r t u r a d e l l a d e c i m a e d i z i o n e d i d i ‘ M y P l a n t & G a r d e n ’ , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l v e r d e , i n s v o l g i m e n t o n e i p a d i g l i o n i d i R h o F i e r a M i l a n o d a l 1 8 a l 2 0 f e b b r a i o 2 0 2 6 . “ S i è a m p l i a t a m o l t o l a s e z i o n e m a c c h i n a r i d e l p a d i g l i o n e 2 0 , i l c u o r e d e l f l o r o v i v a i s m o p r e s e n t e n e l p a d i g l i o n e 1 6 e p a d i g l i o n e 1 2 , n o n c h è i l m o n d o d e l g i a r d i n a g g i o , c h e s i p u ò t r o v a r e s e m p r e n e l p a d i g l i o n e 1 2 , p e r p o i c o m p l e t a r s i c o n u n a s e z i o n e d e l p a e s a g g i o e i l t r i p u d i o d e l l a d e c o r a z i o n e f l o r e a l e n e l p a d i g l i o n e 8 - i l l u s t r a R a n d a z z o - È u n a p p u n t a m e n t o i m p o r t a n t e a n c h e p e r c h é a s p e t t i a m o 2 1 0 d e l e g a z i o n i b u y e r i n v i s i t a d a c i n q u e c o n t i n e n t i ” i l c h e r e n d e q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e “ s e m p r e p i ù i n t e r n a z i o n a l e . L a t e s t i m o n i a n z a d e l l ' i n t e r n a z i o n a l i t à , i n o l t r e , è d a t a d a l l a q u a n t i t à d i l i n g u e c h e s i p o s s o n o s e n t i r e c a m m i n a n d o p e r i c o r r i d o i d e i p a d i g l i o n i . È u n i n i z i o i m p o r t a n t e ” . “ A b b i a m o d e c i s o d i c h i a m a r e l a d e c i m a e d i z i o n e d i M y P l a n t & G a r d e n a n c h e c o n i l n o m e d i O l i m p i a d e d e l V e r d e p e r c h é s i a m o i n c o n c o m i t a n z a c o n l e O l i m p i a d i d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 , u n a p p u n t a m e n t o i m p o r t a n t e p e r l a c i t t à . I n o l t r e , q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e è e f f e t t i v a m e n t e u n ’ o l i m p i a d e , i n q u a n t o t u t t i g l i e s p o s i t o r i h a n n o u n a p p u n t a m e n t o , c h e è u n a v e r a e p r o p r i a g a r a : u n a g a r a a n c h e a c h i s i p r e s e n t a m e g l i o o a c h i f a l o s t a n d p i ù b e l l o . L a c r e s c i t a d e l l a q u a l i t à e s t e t i c a , q u i n d i i l d e s i g n q u a l i t a t i v o , c h e c i r a p p r e s e n t a s e m p r e m o l t o i n I t a l i a , e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e d e g l i e s p o s i t o r i , i n f a t t i , è s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e . P e r t a n t o , q u e s t a e d i z i o n e è a t u t t i g l i e f f e t t i u n ’ o l i m p i a d e e u n a t e s t i m o n i a n z a d e l l a f o r z a d e l s e t t o r e n e l l a c o r s a a l b u s i n e s s e a l s u c c e s s o ” , c o n c l u d e .