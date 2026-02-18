M i l a n o , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o s t r a p r e s e n z a a l d e c e n n a l e d i M y P l a n t & G a r d e n è m o l t o i m p o r t a n t e . O r m a i s o n o a n n i c h e s i a m o d i v e n t a t i u n p a r t n e r c o s t a n t e e a s s i d u o d i q u e s t a f i e r a , c h e r i t e n g o e s s e r e d i v e n t a t a l a f i e r a p i ù i m p o r t a n t e a l i v e l l o n a z i o n a l e s u l t e m a d e l v e r d e e d e l p a e s a g g i o . C i a u g u r i a m o c h e n o n s i a s o l o u n m o m e n t o d i e s p o s i z i o n e , m a a n c h e d i c o n f r o n t o e d i p r o g r a m m a z i o n e i n t u t t i i s e t t o r i r i g u a r d a n t i , a p p u n t o , i l v e r d e e i l p a e s a g g i o " . L o h a d e t t o A l b e r t o P a t r u n o , d i r e t t o r e g e n e r a l e A s s o . i m p r e . d i . a . i n t e r v e n u t o a l c o n v e g n o ' G e s t i o n e d e l l e e m e r g e n z e f i t o s a n i t a r i e n e l v e r d e p u b b l i c o ' , o r g a n i z z a t o a l l ’ i n t e r n o d e l l a d e c i m a e d i z i o n e d i ' M y P l a n t & G a r d e n 2 0 2 6 ' , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l v e r d e , i n s v o l g i m e n t o n e i p a d i g l i o n i d i R h o F i e r a M i l a n o d a l 1 8 a l 2 0 f e b b r a i o . “ C o m e A s s o c i a z i o n e , o g n i a n n o c h e p a r t e c i p i a m o a M y P l a n t & G a r d e n , c e r c h i a m o d i a f f r o n t a r e v a r i t e m i . Q u e s t ' a n n o i l t e m a è l a g e s t i o n e d i e m e r g e n z e f i t o s a n i t a r i e n e l v e r d e u r b a n o p u b b l i c o e d è p e r n o i p r i o r i t a r i o i n q u a n t o , c o m e i n t u t t e l e c o s e , è i m p o r t a n t e f a r e u n l a v o r o d i p r e v e n z i o n e e d i c o n f r o n t o t r a t u t t e l e r e a l t à i s t i t u z i o n a l i , s i a g l i o r g a n i d i p r o g r a m m a z i o n e , s i a g l i o r g a n i d i c o n t r o l l o e s i a c h i , c o m e n o i c h e r a p p r e s e n t i a m o l e i m p r e s e , q u a s i l ’ 8 0 % d e g l i a p p a l t i p u b b l i c i i n I t a l i a , r e a l i z z a n o e i n t e r v e n g o n o s u l v e r d e u r b a n o - s p i e g a P a t r u n o - a l f i n e d i e v i t a r e n o n s o l o c h e s i a f f r o n t i n o p r e v e n t i v a m e n t e m a n i f e s t a z i o n i a l i e n e d i f a t t o r i c h e d a n n e g g i a n o g l i a l b e r i e l e e s s e n z e a r b o r e e , m a a n c h e q u e l l e c h e p o s s o n o p o r t a r e u n r i s c h i o p e r l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i , c h e v i v o n o i l v e r d e u r b a n o , d a i b a m b i n i , a g l i a d u l t i , d a g l i a n z i a n i a l l e s c u o l e , a g l i o s p e d a l i e a i p a r c h i p u b b l i c i " . " I l n o s t r o o b i e t t i v o , c o m e s p e s s o c a p i t a i n t u t t i i s e t t o r i , è p r e v e n i r e p i u t t o s t o c h e a r r i v a r e a l l a c u r a , c h e s p e s s o n o n s e m p r e s i t r o v a , p r i m a c h e s i c r e i u n d a n n o p e r l a c o l l e t t i v i t à " , c o n c l u d e .