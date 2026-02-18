M i l a n o , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ M y P l a n t & G a r d e n è u n a f i e r a p e r n o i m o l t o i m p o r t a n t e d o v e , o l t r e a p r o m u o v e r e e v a l o r i z z a r e i l n o s t r o s e t t o r e , p o r t i a m o c o n t e n u t i e t e m i d i g r a n d e v a l o r e c h e h a n n o l a n e c e s s i t à d i e s s e r e p r o m o s s i e d i v u l g a t i a n c h e n e l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a e t r a l e i s t i t u z i o n i c o n c u i a b b i a m o u n c o n t i n u o d i a l o g o . È u n a g r a n d e f i e r a c o n g r a n d i n u m e r i d a s o s t e n e r e ” . L o h a d e t t o N a d a F o r b i c i , P r e s i d e n t e A s s o f l o r o e C o o r d i n a t o r e N a z i o n a l e C o n s u l t a F l o r o v i v a i s m o C o l d i r e t t i , i n t e r v e n e n d o a l p a n e l ‘ I l f l o r o v i v a i s m o M a d e i n I t a l y n e i m e r c a t i e s t e r i : s f i d e e o p p o r t u n i t à ’ , a l l a d e c i m a e d i z i o n e d i ‘ M y P l a n t & G a r d e n ’ , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l v e r d e ’ , i n s v o l g i m e n t o n e i p a d i g l i o n i d i R h o F i e r a M i l a n o d a l 1 8 a l 2 0 f e b b r a i o . “ I l s e t t o r e f l o r o v i v a i s t i c o e u r o p e o - c o n t i n u a F o r b i c i - r a g g i u n g e u n v a l o r e d i 2 4 , 5 m i l i a r d i d i e u r o e l ' I t a l i a s i c o n f e r m a t r a i P a e s i l e a d e r d e l l a f i l i e r a i n s i e m e a i P a e s i B a s s i . C o n s i d e r i a m o c h e i l 3 4 % d e l l a s u p e r f i c i e f l o r o v i v a i s t i c a e u r o p e a è d e d i c a t a a l l a p r o d u z i o n e d i f i o r i e p i a n t e o r n a m e n t a l i , p a r l i a m o d i c i r c a 6 8 m i l a e t t a r i s u c i r c a 2 0 0 m i l a . S o n o n u m e r i d i r i l i e v o , i m p o r t a n t i e i n c r e s c i t a ” . N e l p a n e l ‘ I l f l o r o v i v a i s m o M a d e i n I t a l y n e i m e r c a t i e s t e r i : s f i d e e o p p o r t u n i t à ’ s i è p a r l a t o d e l l e s f i d e c h e a t t e n d o n o l e a z i e n d e : “ I m e r c a t i e s t e r i s o n o u n a g r a n d e s f i d a , u n a s f i d a c h e l e a z i e n d e i t a l i a n e o g g i s o n o p r o n t e a d a f f r o n t a r e s i a n e l l ' o r g a n i z z a z i o n e s i a n e l l a l o g i s t i c a . L ’ o s t a c o l o p i ù g r a n d e a r r i v a d a l l e n o r m a t i v e e d a l l e b a r r i e r e f i t o s a n i t a r i e c h e o g g i s o n o v e r a m e n t e u n g r a n d e f o r t e l i m i t e a l n o s t r o e x p o r t ” . “ I l l i m i t e g r a n d e – s p i e g a F o r b i c i - è l a m a n c a n z a d i m o l e c o l e , d i f u n g h i , d i b a t t e r i , d i t u t t o q u e l l o c h e p o t r e b b e a i u t a r c i , s o p r a t t u t t o n e l v i v a i s m o i n p i e n o c a m p o , d o v e l e p i a n t e s i t r o v a n o n e l t e r r e n o ” . “ I n s i e m e a i r i c e r c a t o r i a b b i a m o t r o v a t o s o l u z i o n i p e r l e c o l t i v a z i o n i i n c o n t e n i t o r e . A b b i a m o d e g l i a g r o f a r m a c i e d e l m a t e r i a l e d i p a c c i a m a t u r a c h e e v i t a n o l ’ o v i d e p o s i z i o n e a l l ’ i n t e r n o d e i n o s t r i v a s i d a p a r t e d e l c o l e o t t e r o . C i s t i a m o m u o v e n d o b e n e a n c h e n e l l a l o t t a i n t e g r a t a c o n f u n g h i e i n s e t t i p a r a s s i t o i d i , c h e c o n i l l o r o i n o c u l o p a r a s s i t i z z a n o l e l a r v e . P u r t r o p p o o g g i n o n a b b i a m o m e z z i d i c o n t r a s t o i n p i e n o c a m p o ” c o n c l u d e F o r b i c i .