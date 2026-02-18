M i l a n o , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - M y P l a n t & G a r d e n è “ l ’ e v e n t o d i p u n t a c h e a b b i a m o i n I t a l i a e r a p p r e s e n t a i n m o d o e c c e l l e n t e t u t t o c i ò c h e l ' I t a l i a h a d a m o s t r a r e a l l ' E u r o p a e a l m o n d o i n t e r o r i g u a r d o l a p r o d u z i o n e d e l v e r d e , g l i a c c e s s o r i , i l p r o g e t t o e t u t t a l a f i l i e r a n e l s u o c o m p l e s s o . E q u i , i n q u e s t a o c c a s i o n e , n e l m o m e n t o e n e l p o s t o g i u s t o l a r a p p r e s e n t i a m o e l a m o s t r i a m o a t u t t o i l m o n d o ” . E ’ q u a n t o d i c h i a r a t o d a L e o n a r d o C a p i t a n i o , P r e s i d e n t e d i A I P H I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f H o r t i c u l t u r a l P r o d u c e r s , i n t e r v e n u t o a l c o n v e g n o ‘ U n v e r d e p e r i l b e n e s s e r e . I l c a m m i n o v e r s o l a W e l l n e s s C i t y ’ , n e l l ’ a m b i t o d i ‘ M y P l a n t & G a r d e n 2 0 2 6 ’ , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l v e r d e , g i u n t o a l l a s u a d e c i m a e d i z i o n e , i n s v o l g i m e n t o n e i p a d i g l i o n i d i R h o F i e r a M i l a n o d a l 1 8 a l 2 0 f e b b r a i o . “ N e l c o r s o d e l m i o i n t e r v e n t o , i n t i t o l a t o ‘ C o l t i v a r e c i t t à , c o l t i v a r e p e r s o n e ’ , c e r c h e r ò d i p a r l a r e a t t r a v e r s o l e g e n e r a z i o n i , p a r t e n d o d a i r i c o r d i d ' i n f a n z i a , a r r i v a n d o f i n o a d o g g i a l l ' i m p o r t a n z a d e l v e r d e n e l l e n o s t r e c i t t à - s p i e g a C a p i t a n i o - N e l c o r s o d i q u e s t o c o n v e g n o , p o i , p a r l e r e m o , s o p r a t t u t t o , d e l c o n c e t t o G r e e n C i t y , d i c i ò c h e f a c c i a m o n e i v i v a i p e r a c c o m p a g n a r e l a c i t t à v e r s o u n f u t u r o p i ù v e r d e e d i c i ò c h e p o s s o n o f a r e l e c i t t à p e r e s s e r e s e m p r e p i ù g r e e n ” . S e c o n d o i l P r e s i d e n t e d i A I P H I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f H o r t i c u l t u r a l P r o d u c e r s a f f i n c h é l e c i t t à s i a n o a n c o r a p i ù g r e e n è n e c e s s a r i o : “ c a p i t a l i z z a r e t u t t o i l v a l o r e p o r t a t o d a l v e r d e o g g i i n u n a c i t t à , q u i n d i g u a r d a r e a i n u m e r i e a i b e n e f i c i p o r t a t i d a l v e r d e p e r c h é n o n è s e m p l i c e m e n t e u n c o s t o o u n o r n a m e n t o , m a d e v e e s s e r e l ' i n f r a s t r u t t u r a s u l l a q u a l e p r o g e t t a r e l a c i t t à d e l f u t u r o ” , c o n c l u d e .