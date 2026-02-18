M i l a n o , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ M y P l a n t & G a r d e n , p e r m e , è s e m p r e u n a p p u n t a m e n t o m o l t o i m p o r t a n t e . N o n è l a p r i m a v o l t a c h e p a r t e c i p o e o l t r e a d e s i b i r e m o l t e p i a n t e e m a c c h i n a r i u t i l i i n q u e s t o s e t t o r e , c ' è s e m p r e s t a t a a n c h e u n a g r a n d e a t t e n z i o n e p e r l a r i c e r c a , p e r i r i s u l t a t i e p e r l ' a p p l i c a z i o n e d e l l e p i a n t e n e l l a r e a l t à . P e r t a n t o , c o m e r i c e r c a t r i c e , t r o v o m o l t o i n t e r e s s a n t e q u e s t o p a r t e r r e M y P l a n t & G a r d e n p e r c h é d à a n c h e l a p o s s i b i l i t à d i a p p r o f o n d i r e d i s c o r s i s c i e n t i f i c i ” . S o n o l e p a r o l e d i R i t a B a r a l d i , I s t i t u t o p e r l a B i o E c o n o m i a d e l C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e l l e R i c e r c h e ( I b e - C n r ) , a l l a d e c i m a e d i z i o n e d i ‘ M y P l a n t & G a r d e n ’ , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l v e r d e , i n s v o l g i m e n t o n e i p a d i g l i o n i d i R h o F i e r a M i l a n o d a l 1 8 a l 2 0 f e b b r a i o 2 0 2 6 . I n t e r v e n e n d o a l p a n e l ‘ V i t a m i n a V e r d e : i b e n e f i c i d i p i a n t e e f i o r i p e r g l i e d i f i c i e p e r l a n o s t r a s a l u t e . I r i s u l t a t i d e l l e r i c e r c h e , i p r o g e t t i i n c o r s o e l e o p p o r t u n i t à p e r i l s e t t o r e ’ a l l ’ i n t e r n o d e l q u a l e s o n o s t a t i p r e s e n t a t i , a p p u n t o , i r i s u l t a t i d e l l a p r i m a s p e r i m e n t a z i o n e s c i e n t i f i c a i n I t a l i a c o n d o t t a i n a m b i e n t e s c o l a s t i c o s u l l ’ e f f i c a c i a d i a l c u n e v a r i e t à d i p i a n t e p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l ’ a r i a e a b b a t t e r e l a c o n c e n t r a z i o n e d i i n q u i n a n t i e l e o p p o r t u n i t à p e r l e a z i e n d e f l o r o v i v a i s t i c h e i t a l i a n e , B a r a l d i s p i e g a : “ Q u e s t a r i c e r c a è n a t a d a l l ' e s i g e n z a d i p r o v a r e l ' e f f i c a c i a d e l l e p i a n t e n e l m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l ' a r i a n e l l a v i t a r e a l e , p e r c h é i n l a b o r a t o r i o e r a g i à s t a t a s p e r i m e n t a t a e v a l i d a t a , m a n e l l a v i t a r e a l e n o . P e r t a n t o , g r a z i e a u n a c c o r d o c o n C o l d i r e t t i , c h e c i h a c o n t a t t a t o p e r f a r e u n a s p e r i m e n t a z i o n e n e l l e s c u o l e , p e r c h é s a p p i a m o c h e i r a g a z z i , o c o m u n q u e l e p e r s o n e g i o v a n i , a p p a r t e n g o n o a l l a f a s c i a p i ù s e n s i b i l e a l l ' i n q u i n a m e n t o , a b b i a m o i n i z i a t o q u e s t a s p e r i m e n t a z i o n e i n d i v e r s e s c u o l e d ' I t a l i a c o n r i s u l t a t i m o l t o s o d d i s f a c e n t i ” . “ A b b i a m o v i s t o , i n f a t t i , u n a r i d u z i o n e i m p o r t a n t e d e l l ' a n i d r i d e c a r b o n i c a , m a a n c h e d e l l e p o l v e r i s o t t i l i , m o l t o d a n n o s e p e r l a s a l u t e u m a n a , u n a d i m i n u z i o n e d e l l a t e m p e r a t u r a i n t e r n a e u n a u m e n t o d e l l ' u m i d i t à r e l a t i v a - s o t t o l i n e a - Q u e s t o v a a b e n e f i c i o d e l l a q u a l i t à d e l l ' a r i a e d e l l a r i d u z i o n e d e l l a d i f f u s i o n e d e i v i r u s a m b i e n t a l i ” . “ L a n o s t r a c o n c l u s i o n e , p e r t a n t o , p u r a v e n d o a n c o r a l a s p e r i m e n t a z i o n e i n c o r s o e a l t r e c h e s i s t a n n o a g g i u n g e n d o , p e r c h é l ' i n t e r e s s e d e l l a s c u o l a e d i C o l d i r e t t i è s e m p r e m a g g i o r e , è c h e l e p i a n t e s i a d a e s t e r n o c h e d a i n t e r n o , c o m e p i a n t e i n v a s o o p i a n t e d a f i o r e , p o s s o n o a i u t a r e p e r m i g l i o r a r e i l n o s t r o a m b i e n t e , m a s o p r a t t u t t o i l b e n e s s e r e d e l l a n o s t r a s a l u t e ” , c o n c l u d e B a r a l d i .