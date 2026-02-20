M i l a n o , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S i i n t i t o l a ' U n g i a r d i n o i n c u i r i - f i o r i r e ' e d è i l n u o v o b a n d o d i c o n c o r s o c r e a t i v o a f i n i s o c i a l i l a n c i a t o o g g i a M y p l a n t & G a r d e n , o r g a n i z z a t o d a F o n d a z i o n e M i n o p r i o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n M y p l a n t , A i a p p , c o n i l p a t r o c i n i o d e l l ’ O r d i n e A r c h i t e t t i P p c d e l l a p r o v i n c i a d i M i l a n o . D a l 2 0 1 6 , M y p l a n t & G a r d e n e F o n d a z i o n e M i n o p r i o I t s A c a d e m y , c o n l ’ i n i z i a t i v a ‘ I g i a r d i n i d i M y p l a n t ’ c o o r d i n a t a d a U m b e r t o A n d o l f a t o ( A i a p p ) , i n d i v i d u a r e a l t à s o c i a l m e n t e i m p e g n a t e c h e o p e r a n o i n c o n t e s t i d o t a t i d i s p a z i v e r d i d a v a l o r i z z a r e , r e c u p e r a r e o r i q u a l i f i c a r e e r e a l i z z a n o g r a t u i t a m e n t e g i a r d i n i c h e d i v e n t a n o s p a z i d i c u r a , a c c o g l i e n z a e s p e r a n z a p e r c h i è p i ù f r a g i l e . I l c o n c o r s o c r e a t i v o è a p e r t o a p r o g e t t i s t i d e l v e r d e e o p e r a t o r i c h e l a v o r a n o n e l s e t t o r e d e l l a p r o g e t t a z i o n e , r e a l i z z a z i o n e e c o n s e r v a z i o n e d e i g i a r d i n i e d e l p a e s a g g i o ( a r c h i t e t t i , a g r o n o m i , p a e s a g g i s t i , g a r d e n d e s i g n e r , v i v a i s t i , a r t i s t i , e c c . ) , i n f o r m a s i n g o l a o a s s o c i a t a . L a p a r t e c i p a z i o n e è g r a t u i t a e l ’ i s c r i z i o n e v a f a t t a e n t r o i l 2 6 m a r z o 2 0 2 6 . L ’ a r e a o g g e t t o d e l c o n c o r s o c r e a t i v o ' U n g i a r d i n o i n c u i r i - f i o r i r e ' s i t r o v a p r e s s o l a s e d e d e l l ' a s s o c i a z i o n e C a f - C e n t r o d i a i u t o a i m i n o r i e a l l a f a m i g l i a i n c r i s i . I l c e n t r o è g e s t i t o d a l l a l ' a s s o c i a z i o n e C a f , r e a l t à d e l p r i v a t o s o c i a l e m i l a n e s e c h e d a l 1 9 7 9 a c c o g l i e e c u r a n e l l e s u e s t r u t t u r e r e s i d e n z i a l i e s e m i - r e s i d e n z i a l i b a m b i n i e r a g a z z i d i e t à c o m p r e s a f r a i 3 e i 2 1 a n n i , a l l o n t a n a t i d a l p r o p r i o n u c l e o f a m i g l i a r e s u p r o v v e d i m e n t o d e l t r i b u n a l e p e r i m i n o r e n n i p e r c h é v i t t i m e d i a b u s i e g r a v i m a l t r a t t a m e n t i . P e r r i q u a l i f i c a r e l ’ a r e a o g g e t t o d e l l ’ i n t e r v e n t o , s i d o v r à i m m a g i n a r e u n a l l e s t i m e n t o v e r d e c o n u n p e r c o r s o c h e c o l l e g h i l e d i v e r s e s e z i o n i d e l g i a r d i n o , p e n s a t e p e r u t e n t i d i v a r i e e t à e a t t i v i t à d i f f e r e n t i . I l g i a r d i n o , g i à d o t a t o d i a r e a g i o c h i , c a m p e t t o m u l t i s p o r t e o r t i , d o v r à r e s t a r e u n o s p a z i o d i s o c i a l i z z a z i o n e f l e s s i b i l e s e n z a l i m i t a r e l ’ u s o c r e a t i v o d e i b a m b i n i ( f i n o a 3 0 ) . I l p e r c o r s o d o v r à s e g u i r e i l p e r i m e t r o d e l i m i t a t o d a l l e s i e p i , d a m a n t e n e r e p e r g a r a n t i r e p r i v a c y , e p e r m e t t e r e l ’ u t i l i z z o d i b i c i c l e t t e e p a t t i n i , m o n o p a t t i n i e s k a t e b o a r d . L a c o m p o n e n t e v e g e t a l e , a t t u a l m e n t e i n p r e v a l e n z a s e m p r e v e r d e , p o t r à e s s e r e a r r i c c h i t a c o n p i a n t e f i o r i t e o d a f r u t t o , m a s e m p r e s i c u r e p e r i b a m b i n i . L e z o n e p a v i m e n t a t e e c o p e r t e , u t i l i z z a t e p e r l a b o r a t o r i e m o m e n t i i n f o r m a l i , a n d r a n n o m a n t e n u t e e s i s t e m a t e s e n e c e s s a r i o ; è r i c h i e s t a a n c h e l a s i s t e m a z i o n e d e l l a p a v i m e n t a z i o n e , a d e g u a n d o l i v e l l i e d i m e n s i o n i . S i p r i v i l e g e r à l ’ u t i l i z z o d i m a t e r i a l i n a t u r a l i , e s s e n z e e a r r e d i s e m p l i c i d a g e s t i r e e a b a s s a m a n u t e n z i o n e . " L a g r a t u i t à p e r c h i b e n e f i c i a d e l l ’ i n t e r v e n t o è f r u t t o d e l c o n t r i b u t o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , d e l l a p a s s i o n e , d e l l a g e n e r o s i t à e d e l l ’ i m p e g n o l i b e r a m e n t e o f f e r t i d a p r o g e t t i s t i , e s p o s i t o r i , v o l o n t a r i e o r g a n i z z a t o r i - c o m m e n t a n o i p r o m o t o r i - . A l l a f o r n i t u r a d e l v e r d e p e n s e r à M y p l a n t " , m e n t r e s a r a n n o g l i a l l i e v i d e l l a F o n d a z i o n e M i n o p r i o I t s A c a d e m y , c o o r d i n a t i d a l p r o g e t t i s t a e c o a d i u v a t i d a u n d o c e n t e t e c n i c o , a d a i u t a r e n e l l a r e a l i z z a z i o n e d e l p r o g e t t o . P r o g e t t o p e r i l q u a l e s a r à r i c h i e s t o u n c o m p u t o d i m a s s i m a e i l r i s p e t t o d e l l i m i t e d i b u d g e t d i 3 0 m i l a e u r o . “ D a a n n i p e r s e g u i a m o q u e s t o p e r c o r s o d i c r e a z i o n e d i i n t e r v e n t i c o n c r e t i , d u r a t u r i e d i u t i l i t à s o c i a l e - c o n c l u d o n o g l i o r g a n i z z a t o r i - . ‘ I G i a r d i n i d i M y p l a n t ’ è u n m o d e l l o v i r t u o s o c h e u n i s c e p r o f e s s i o n a l i t à , c r e a t i v i t à , f o r m a z i o n e , v o l o n t a r i a t o e v e r d e , g e n e r a n d o b e n e f i c i c o n c r e t i p e r t e r r i t o r i , u t e n t i , s t u d e n t i e c o m u n i t à c o i n v o l t i " . L a s e l e z i o n e d e i p r o g e t t i p r e s e n t a t i a v v e r r à s u l l a b a s e d e i s e g u e n t i c r i t e r i : c o e r e n z a c o n i l t e m a d i p r o g e t t o , l i v e l l o d i i n n o v a z i o n e e c r e a t i v i t à d e l l o s t e s s o , f a t t i b i l i t à d e l l a r e a l i z z a z i o n e , f a c i l i t à d i m a n u t e n z i o n e d e l l ’ a r e a , c o n t e n i m e n t o d e i c o s t i e s o s t e n i b i l i t à , r e q u i s i t i d i s i c u r e z z a d e l l ’ a r e a e d e i m a n u f a t t i . L a c o m m i s s i o n e s e l e z i o n a t r i c e s a r à c o m p o s t a d a d o c e n t i / t e c n i c i d e l l a F o n d a z i o n e M i n o p r i o I t s A c a d e m y , d a e s p o n e n t i d i A i a p p ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a a r c h i t e t t u r a d e l p a e s a g g i o ) , d e l l ’ O r d i n e d e g l i a r c h i t e t t i , p i a n i f i c a t o r i , p a e s a g g i s t i e c o n s e r v a t o r i d e l l a p r o v i n c i a d i M i l a n o , d e l l a m a n i f e s t a z i o n e M y p l a n t & G a r d e n , d a e s p e r t i d i a s s o c i a z i o n e C a f . L a c o m p o s i z i o n e d e l l a c o m m i s s i o n e s e l e z i o n a t r i c e , c o s ì c o m e i l b a n d o d e l c o n c o r s o c r e a t i v o , s a r à r e s a n o t a a t t r a v e r s o i l s i t o w e b d e l l a F o n d a z i o n e M i n o p r i o ( w w w . f o n d a z i o n e m i n o p r i o . i t ) e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e M y p l a n t & G a r d e n ( w w w . m y p l a n t g a r d e n . c o m ) .