R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A p r e c o n C h r i s t o p h e R o u s s e t l a r a s s e g n a m u s i c a l e d e l l ’ A t e n e o V a n v i t e l l i . P r e n d e i l v i a v e n e r d ì 1 6 g e n n a i o , a l l e 1 7 . 3 0 p r e s s o l a C a p p e l l a P a l a t i n a d e l l a R e g g i a d i C a s e r t a , ' S p e c c h i d i M u s i c a . U n i v e r s i t à e C i t t à i n a r m o n i a ' , q u e s t ’ a n n o s i a p r e a l l ’ i n s e g n a d i u n i d e a l e p o n t e t r a d u e g r a n d i b a l u a r d i d e l l a r e g a l i t à e u r o p e a . A i n a u g u r a r e l ’ i n i z i a t i v a , l a c u i d i r e z i o n e a r t i s t i c a è a f f i d a t a a P a o l o g i o v a n n i M a i o n e d o c e n t e d i M u s i c o l o g i a e S t o r i a d e l l a M u s i c a d e l l ’ a t e n e o , è i l c e l e b r e d i r e t t o r e d ’ o r c h e s t r a e c l a v i c e m b a l i s t a C h r i s t o p h e R o u s s e t t r a l e f i g u r e p i ù r i c h i e s t e d a l l e g r a n d i i s t i t u z i o n i m u s i c a l i i n t e r n a z i o n a l i . D a o l t r e t r e n t ' a n n i , R o u s s e t c o n l ' e n s e m b l e L e s T a l e n s L y r i q u e s s i d e d i c a a r i p o r t a r e a l l a l u c e l e o p e r e p i ù e m b l e m a t i c h e d e l p a s s a t o e i n p a r t i c o l a r e d e l r e p e r t o r i o b a r o c c o i n c u i e c c e l l e . I l p r o g r a m m a L u i g i X I V a l c r e p u s c o l o , p e n s a t o p e r q u e s t ’ o c c a s i o n e , s i a p r e c o n l a s o n a t a a t r e L a S t e i n k e r q u e c o m p o s t a d a C o u p e r i n n e l 1 6 9 2 e i s p i r a t a a l l ’ o m o n i m a b a t t a g l i a c h e e b b e l u o g o i n q u e l l o s t e s s o a n n o . L e o p e r e d i F r a n ç o i s C o u p e r i n c h e v e r r a n n o e s e g u i t e s i d i s t i n g u o n o p e r l a l o r o d i v e r s i t à : s o n a t e a t r e i s p i r a t e a l l o s t i l e i t a l i a n o , u n a c a n t a t a , m a a n c h e a r i e s e r i e e u n a c a n z o n e d a b e r e , " S o u v e n t d a n s l e p l u s d o u x s o r t " ( " S p e s s o n e l l a p i ù d o l c e s o r t e " ) , l a c u i p a r t e d i b a s s o c o n t i n u o è a g g i u n t a d a C h r i s t o p h e R o u s s e t . L a c a n t a t a d i M o n t é c l a i r , c o m p o s t a d o p o l a m o r t e d e l s o v r a n o , è n e l l o s t e s s o s t i l e d i q u e l l e d e l s u o a m i c o C o u p e r i n . L e s T a l e n s L y r i q u e s e i l g i o v a n e b a s s o - b a r i t o n o L y s a n d r e C h â l o n , d i r e t t i d a C h r i s t o p h e R o u s s e t , o f f r i r a n n o o p e r e r a p p r e s e n t a t i v e d e l l a r i c c h e z z a d e l l a v i t a m u s i c a l e d u r a n t e i l c r e p u s c o l o d e l r e g n o d e l R e S o l e . L ’ i n g r e s s o a l c o n c e r t o è l i b e r o e s i p r e v e d e p e r l a R e g g i a d i C a s e r t a i l s o l o b i g l i e t t o d i a c c e s s o a g l i A p p a r t a m e n t i d i 5 e u r o e l e e v e n t u a l i r i d u z i o n i p r e v i s t e .