R o m a , 1 9 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - D e c o r o u r b a n o e t u t e l a d e i p o s t i d i l a v o r o : s o n o s t a t e q u e s t e l e d u e s t e l l e p o l a r i c h e h a n n o g u i d a t o i l l a v o r o d e l l ’ A s s e s s o r a t o a l C o m m e r c i o d e l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o n e l p e r c o r s o d i r i o r d i n o d e l s e t t o r e . U n l a v o r o c o m p l e s s o , s i l e g g e i n u n a n o t a , a v v i a t o p a r t e n d o d a u n a s i t u a z i o n e e s t r e m a m e n t e c r i t i c a , c o n q u a s i 3 0 0 p o s t a z i o n i i n c o m p a t i b i l i , c h e r i s c h i a v a n o d i e s s e r e c a n c e l l a t e . G r a z i e a u n ’ a t t i v i t à a r t i c o l a t a e a u n c o n f r o n t o c o s t a n t e , a n c h e a t t r a v e r s o l e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a , l e p o s t a z i o n i i n c o m p a t i b i l i s o n o s t a t e r i d o t t e a c i r c a 1 3 0 , c o n s e n t e n d o d i r e c u p e r a r e e o t t i m i z z a r e c i r c a 1 5 0 p o s t a z i o n i . U n r i s u l t a t o c h e c o n i u g a l e g a l i t à , r i o r d i n o e s a l v a g u a r d i a o c c u p a z i o n a l e . T r a i p u n t i q u a l i f i c a n t i d e l b i l a n c i o , i l r i l a n c i o d e i m e r c a t i d e l M u n i c i p i o I : t u t t i i p o s t i l i b e r i v e r r a n n o m e s s i a b a n d o c o n l ’ o b i e t t i v o d i v a r i a r e l a m e r c e o l o g i a , r i p o r t a n d o n e i m e r c a t i u n a m a g g i o r e p r e s e n z a d i a l i m e n t a r e , p r o d o t t i d i q u a l i t à e b i o l o g i c i , r a f f o r z a n d o i l l o r o r u o l o d i p r e s i d i o e c o n o m i c o e s o c i a l e n e i q u a r t i e r i d e l c e n t r o s t o r i c o . I m p o r t a n t e a n c h e i l l a v o r o s u l r i o r d i n o d e l l e b a n c a r e l l e , c h e p e r m e t t e r à d i l i b e r a r e p i a z z e e l u o g h i i c o n i c i d e l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o c o m e S a n t a M a r i a M a g g i o r e , S a n G i o v a n n i i n L a t e r a n o , P i a z z a N a v o n a , P i a z z a P i a e l ’ a r e a d i C a s t e l S a n t ’ A n g e l o . I n a l t r i c a s i v e n g o n o i n v e c e c o n f e r m a t i e c r i s t a l l i z z a t i s p o s t a m e n t i g i à e f f e t t u a t i n e g l i a n n i p a s s a t i , g a r a n t e n d o s t a b i l i t à a g l i o p e r a t o r i . P r o s e g u e i n o l t r e i l p i a n o d i d e l o c a l i z z a z i o n e : d a v i a G i u l i o C e s a r e a v i a B a r l e t t a , f i n o a l c o m p l e t a m e n t o d e l l o s p o s t a m e n t o d e l l e b a n c a r e l l e d a v i a d i R i e n z o v e r s o v i a V i r g i l i o . C o n f e r m a t o a n c h e l o s p o s t a m e n t o d a v i a O t t a v i a n o a v i a B a r l e t t a , c o n l a c o n s e g u e n t e l i b e r a z i o n e d i a s s i s t r a t e g i c i d e l c e n t r o s t o r i c o , c o m e v i a d e l l a V i t e . S u l f r o n t e d e l l e e d i c o l e , r e s t a n o o g g i 1 5 p o s t a z i o n i i n c o m p a t i b i l i n e l t e r r i t o r i o d e l M u n i c i p i o I . L ’ A m m i n i s t r a z i o n e m u n i c i p a l e a p r i r à u n n u o v o t a v o l o d i c o n f r o n t o c o n l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i p e r i n d i v i d u a r e s o l u z i o n i c o n d i v i s e , t e n e n d o c o n t o c h e d i v e r s e e d i c o l e r i s u l t a n o c h i u s e d a a n n i e c h e a l c u n e n o n s o n o p i ù e d i c o l e , c o m e n e i c a s i d i v i a S o r a e v i a d e l l a P a c e , g i à d e m o l i t e . “ I l b i l a n c i o d e l l a v o r o s v o l t o s u l c o m m e r c i o n e l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o d i m o s t r a c h e è p o s s i b i l e t e n e r e i n s i e m e r i o r d i n o , d e c o r o u r b a n o e t u t e l a d e i p o s t i d i l a v o r o - a f f e r m a l ’ a s s e s s o r e a l C o m m e r c i o J a c o p o S c a t à - S i a m o p a r t i t i d a u n a c o n d i z i o n e e s t r e m a m e n t e c o m p l e s s a , c o n c e n t i n a i a d i p o s t a z i o n i i n c o m p a t i b i l i , e a t t r a v e r s o u n p e r c o r s o d i c o n f r o n t o e d i r e s p o n s a b i l i t à s i a m o r i u s c i t i a r i d u r r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l e c r i t i c i t à . P a r a l l e l a m e n t e s t i a m o r i l a n c i a n d o i m e r c a t i e i n t e r v e n e n d o s u l l e b a n c a r e l l e e s u l l e e d i c o l e , r e s t i t u e n d o q u a l i t à e o r d i n e a p i a z z e e s t r a d e c e n t r a l i d e l M u n i c i p i o I ” .